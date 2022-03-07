فوائد قشر الليمون في تعزيز صحة وجمال البشرة

كشف الباحثون أن قشر الليمون مليء بالمركبات المفيدة التي قد توفر العديد من القيمة الصحية والتأثير المغذي للبشرة والجلد، علاوة على فوائد قشر الليمون العديدة في المنزل والاستخدامات اليومية المختلفة.



إذا كنتِ ترغبين في إصلاح قدمك الجافة والمشتققة، فكل ما تحتاجينه هو ليمونة كبيرة وزوج من الجوارب. بدلاً من ذلك يمكنك أيضاً الجمع بين قشر الليمون المبشور والفازلين واستخدام الخليط كعلاج للقدم لترطيب الجلد الميت وتسهيل إزالته.



مركبات قشر الليمون من فيتامين سي ومضادات الأكسدة تساعد في التفتيح، ضعي قطعة صغيرة من قشر الليمون على وجهك لتفتيح بقع الشيخوخة والكلف. واتركيه لمدة ساعة مع تجنُّب التعرُّض للشمس أثناء ذلك لعدم التسبب في أثر عكسي يصيبك بالاسمرار والبقع غير المتناسقة اللون في جلدك.