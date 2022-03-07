مابال أمة محمد !!

تارة يتبعون مفسر أحلام صار فجأة مفتيا يحلل ما حرم الله كتربية الكلاب في المنزل ..

وتارة أخرى يتبعون لاعب كرة قدم صار فجاة من حيث لا ندري عالم ومفتي بينما يتحدث باحاديث ضعيفة موضوعة مكذوبة..

وتارة اخرى يتبعون صحفي!يسخر من شيوخ الأمة الذين افنو حياتهم في دراسة العلم ويحرض على الخروج عن ولات الامور وعلى الثورات التي حرمها الله ورسوله بل ويتبرك بالبوساق ..

وتارة يخرج مخلوق من قنوات الصرف الصحي يقول بان المساجد لا ضرورة لها!



بالله عليكم مابالكم!

هل استرخصتم الجنة؟ الا إن سلعة الله غالية .

مابال تلك الازدواجية!؟ في كل موضوع يطالبون بمختص أما شرع الله فقد.صار كلأ مباح لكل مخلوق بحجة الحرية الشخصية وحرية الرأي؟



اتقوا الله في انفسكم، ولا تأخدوا دينكم من كل من هب ودب..



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -