(من آثار الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع )



عن الدواء الشافي " يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه :" الجواب الكافي لمن سألعن الدواء الشافي "

: حرمان العلم.

حرمان الرزق

وحشة

الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس لا سيما أهل الخير منهم.

أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا،

أنها تضعف القلب عن إرادته،

أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة.

أن كل معصية من المعاصي، فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل.

أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه.

أن المعصية تورث الذل فإن العزّ كل العزّ في طاعة الله تعالى،

أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من المغفلين،

ذهاب الحياء

أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهنالك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة.

أنها تزيل النعم وتحل النقم،

أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه،

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