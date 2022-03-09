خلاصة الموضوع:

لكِ أختي، مهما كان عمركِ، إذا أعجبكِ إنسان ما، قريبا كان أو بعيدا، لا تضيّعي وقتكِ و لا تضيعي في الخيال (لأن المرأة تستخدم كثيرا خيالها) و احترسي من أحلام اليقظة و الإعجاب ثم تطوره لحب من طرف واحد...

المهم، إذا شعرت نحوه فاعترفي له مباشرة دون لف و دوران (لا تخبّئي شعورك لنفسك فقط)، و تقبّلي منه الإجابة : يا إما لا تعجبينه أصلا فتتوقفين عن التفكير فيه نهائيا و الحد من أذية نفسك مستقبلا. يا إما إجابة أخرى.