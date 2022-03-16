كثر الظلم هذه الأيام_ونسينا قول خير الأنام ؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة“.

وقال أيضا– عليه الصلاة والسلام :

” الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه فأما الظلم الذي لا يغفره الله : فالشرك ، وقال الله “إن الشرك لظلم عظيم”، وأما الظلم الذي يغفره : فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه : فظلم العباد بعضهم بعضا “.

أين نحن من هذا !؟

//////////////////////////////////