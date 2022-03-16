كثر الظلم هذه الأيام_ونسينا قول خير الأنام ؟

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,079
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة“.

وقال أيضا– عليه الصلاة والسلام : ” الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه فأما الظلم الذي لا يغفره الله : فالشرك ، وقال الله “إن الشرك لظلم عظيم”، وأما الظلم الذي يغفره : فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه : فظلم العباد بعضهم بعضا “.

أين نحن من هذا !؟

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( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) .
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,079
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
 
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