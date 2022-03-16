مشكلتي والدلتي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
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النقاط
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السلام عليكم ، مسآء الخير
كيف حآلكم أردت أن أفضفض مآعندي ولعلي أجـد من يرشدني ،،
الأمر بخصوص والدلتي تعآني من مرض من عشرين سنة ولآ حل ،، خلآل السنوآت هاته قصدنآ الكثير من الأطبآء من جميع التخصصآت ودرنا جميع التحآليل الطبية
والٌكل يجزم مشآء الله الوالدة بخير .. ♥ ولآ تعآني
لـكن الوآقع غير كٌل ما تشفي من مرض لآ يمر سوي بعض الأسابيع حتي وترجع للحآلة اللتي تعآني منهآ
قبل سنوآت لقينآ عندهآ تأكل في عظم تحت الإذن وكآن يسبب لهآ الدٌوار والحمدلله العملية كٌللت بنجاح ، رجوع الوآلدة بصحة وعآفية تحسهآ في وجهآ رجع ومنورة الله يبآرك ومآتمر إلا أشهر وترجع نفس الحآلة الضعف و يصفر وجهآ وتحس فيهآ ملامح الكٌبرْ .. "
وبعدهآ ، جبنآلها راقي كيـ كمٌل الرقيآ أعطها ورقة مكتوب فيهآ الاعشآب الطبيعية وأرشدهآ لـ لعمل الحجآمة ، وبعدْ عمل أول جلسة لقينهآ عندها الهباط وقتلهآ علي حسآب مامدلي الرآقي نوع الحجآمة ذي تستعمل لـ سحرْ ماكول ،، أيآ كملنآ 3 جلسآت والحمدلله ترجع الوآلدة بصحة وعآفية ونفس الأمر مآ تقعدْ إلا وقت وترجع لحآلتهآ
- تعآني من الضيق في الصدر والقلب والآلم في الرآس والوسوآس في آن واحد ، في شتآء يكون عندهآ الكثير من التعرق أثناء العمل رغم قلة المجهود للشيء ، وحرارة عالية في الجسم كامل
وأخيرآ بعد أخر فحص أكتشفنا انها تعاني من القولون العصبي ؟ هل يعقل أنه السبب في كُل المشاكل اللتي تحدث لها ؟
وإن كآن لديكم علم به أهناك علاج ؟
وجزاكم الله خيرا
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
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10 أوت 2013
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ذكر
اذا قالولكم القولون العصبي ،فهو يدير ما اكثر ، أنا شخصيا عانيت منو وراني معاه والحمد لله ، أحيانا نكون راقد نشوف في أشياء مش نورمال خخخخ ساعات نشوف مرا وراجل قاعدين عند راسي وساعات نشوف حشرات تجري في غرفة نومي ،كنت نحسبها عين ولا سحر ،لكن ولا وحدة من هذو ، أيا قعدت نلاحظ وقتاش تجيني هذي الحالة ،لقيتها تجيني بعد ما ناكل اكل غير صحي و كي نطول ما نديرش الرياضة ، وليت حتى ونشوف هذي الاشياء نقعد نقول نورمال القولون راهو تعبان برك وعادي تعايشت مع الوضعية ، والعلاج تاع القولون العصبي هو الفم وصحته يعني واش تاكل الأم تاعك ،الخبز والفرينة و جميع المواد المصنعة تبعد عليهم ، زيدي نصيحة تابعي دكتور الفايد عنده قناة في اليوتيوب نحطلك الرابط تاعها و شوفي واش يقول على القولون العصبي رايحة تتعلمي حوايج بزاف وربي يجيب الشفاء الواللدة .
 
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