السلام عليكم ، مسآء الخير

كيف حآلكم أردت أن أفضفض مآعندي ولعلي أجـد من يرشدني ،،

الأمر بخصوص والدلتي تعآني من مرض من عشرين سنة ولآ حل ،، خلآل السنوآت هاته قصدنآ الكثير من الأطبآء من جميع التخصصآت ودرنا جميع التحآليل الطبية

والٌكل يجزم مشآء الله الوالدة بخير .. ♥ ولآ تعآني

لـكن الوآقع غير كٌل ما تشفي من مرض لآ يمر سوي بعض الأسابيع حتي وترجع للحآلة اللتي تعآني منهآ

قبل سنوآت لقينآ عندهآ تأكل في عظم تحت الإذن وكآن يسبب لهآ الدٌوار والحمدلله العملية كٌللت بنجاح ، رجوع الوآلدة بصحة وعآفية تحسهآ في وجهآ رجع ومنورة الله يبآرك ومآتمر إلا أشهر وترجع نفس الحآلة الضعف و يصفر وجهآ وتحس فيهآ ملامح الكٌبرْ .. "

وبعدهآ ، جبنآلها راقي كيـ كمٌل الرقيآ أعطها ورقة مكتوب فيهآ الاعشآب الطبيعية وأرشدهآ لـ لعمل الحجآمة ، وبعدْ عمل أول جلسة لقينهآ عندها الهباط وقتلهآ علي حسآب مامدلي الرآقي نوع الحجآمة ذي تستعمل لـ سحرْ ماكول ،، أيآ كملنآ 3 جلسآت والحمدلله ترجع الوآلدة بصحة وعآفية ونفس الأمر مآ تقعدْ إلا وقت وترجع لحآلتهآ

- تعآني من الضيق في الصدر والقلب والآلم في الرآس والوسوآس في آن واحد ، في شتآء يكون عندهآ الكثير من التعرق أثناء العمل رغم قلة المجهود للشيء ، وحرارة عالية في الجسم كامل

وأخيرآ بعد أخر فحص أكتشفنا انها تعاني من القولون العصبي ؟ هل يعقل أنه السبب في كُل المشاكل اللتي تحدث لها ؟

وإن كآن لديكم علم به أهناك علاج ؟

وجزاكم الله خيرا