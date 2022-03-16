الإلغاء المبدئي لـ بروتوكول التباعد خلال صلاة التراويح بالجزائر!

في تصريح له ..أعلن عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر_ البروفيسور رياض مهياوي عن الإلغاء المبدئي لـ بروتوكول التباعد خلال صلاة التراويح لهاته السنة 2022

وذالك بعد ان استمر العمل بهذا البروتوكول لسنتين كاملتين .

كما نبه إلى أنه واااجب/

على الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة عدم التخلي على الإجراءات الوقائية



وما رأيكم .. هل كل الناس استعادو الثقــــة وسوف يأخذون بنصيحة اللجنة العلمية

أو لا يزااال الكثير من الناس متخوفون ؟ فهل هذا يعني _اقتراب نهاية هذا الوباء... في ضل آخر الأخبار التي تأتي من الصين وألمانيا والهند والتي تفيد بإعادة إنتشار الفيروس من جديد ؟ وما رأيكم .. هل كل الناس استعادو الثقــــة وسوف يأخذون بنصيحة اللجنة العلميةأو لا يزااال الكثير من الناس متخوفون ؟

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