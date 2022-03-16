الإلغاء المبدئي لـ بروتوكول التباعد خلال صلاة التراويح بالجزائر!

Golden Man
:: مراقب عام ::
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في تصريح له ..أعلن عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر_ البروفيسور رياض مهياوي عن الإلغاء المبدئي لـ بروتوكول التباعد خلال صلاة التراويح لهاته السنة 2022
وذالك بعد ان استمر العمل بهذا البروتوكول لسنتين كاملتين .
كما نبه إلى أنه واااجب/ على الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة عدم التخلي على الإجراءات الوقائية
فهل هذا يعني _اقتراب نهاية هذا الوباء... في ضل آخر الأخبار التي تأتي من الصين وألمانيا والهند والتي تفيد بإعادة إنتشار الفيروس من جديد ؟
وما رأيكم .. هل كل الناس استعادو الثقــــة وسوف يأخذون بنصيحة اللجنة العلمية
أو لا يزااال الكثير من الناس متخوفون ؟
//////////////////////////
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@Hakan @أبو مارية @آمِيْرَتُه @شهيرة24 @طموحة
وذالك بعد ان استمر العمل بهذا البروتوكول لسنتين كاملتين .
كما نبه إلى أنه واااجب/ على الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة عدم التخلي على الإجراءات الوقائية
فهل هذا يعني _اقتراب نهاية هذا الوباء... في ضل آخر الأخبار التي تأتي من الصين وألمانيا والهند والتي تفيد بإعادة إنتشار الفيروس من جديد ؟
وما رأيكم .. هل كل الناس استعادو الثقــــة وسوف يأخذون بنصيحة اللجنة العلمية
أو لا يزااال الكثير من الناس متخوفون ؟
//////////////////////////
@السلطانة @إلياس @الامين محمد @MARYTA
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام
@ڪبہريﮩأء أنﹻثى @Rayhan @بسمة القلوب @Andy_Delort
@Ma$Ter @بيسان بيبا @امير الصحراءdz @شيماء شوشيشا
@اميرة المدائن @ذكريات @سعد606 @ناصر dz
@زخرفة حرف @زاد الرحيل @الأميرة بلقيس @ @samerbeni
@aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @همس الوُرود
@Hakan @أبو مارية @آمِيْرَتُه @شهيرة24 @طموحة