وصايا رسول الله لنا___عن صباحنا ومسائنا؟

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,096
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر لما سأله عن دعاء يدعوه في الصباح والمساء: (قل: اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ، قلهُ إذا أصبَحتَ، وإذا أمسَيتَ، وإذا أخَذتَ مَضجعَكَ).

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( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) .



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إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
أصبحنا و أصبح الملك لله و الحمد لله لا اله إلا الله لا شريك له و له الملك و الحمد و هو على كل شيء قدير اللهم اني اسئلك خير هذا اليوم و خير ما بعده و اللهم نعوذ بك من شر هذا اليوم و شر ما بعده ، اللهم نعوذ من عذاب القبر و عذاب النار
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,318
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ.

بارك الله فيك أخي @Golden Man وجزاكم الله عنّا كل خير
 
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