وصايا رسول الله لنا___عن صباحنا ومسائنا؟

Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 2,096
- النقاط
- 611
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر لما سأله عن دعاء يدعوه في الصباح والمساء: (قل: اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ، قلهُ إذا أصبَحتَ، وإذا أمسَيتَ، وإذا أخَذتَ مَضجعَكَ).
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( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) .
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@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @همس الوُرود
@Hakan @أبو مارية @آمِيْرَتُه @شهيرة24 @طموحة
//////////////////////////////////
( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) .
_______ _______ ________
@السلطانة @إلياس @الامين محمد @MARYTA
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام
@ڪبہريﮩأء أنﹻثى @Rayhan @بسمة القلوب @Andy_Delort
@Ma$Ter @بيسان بيبا @امير الصحراءdz @شيماء شوشيشا
@اميرة المدائن @ذكريات @سعد606 @ناصر dz
@زخرفة حرف @زاد الرحيل @الأميرة بلقيس @ @samerbeni
@aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @همس الوُرود
@Hakan @أبو مارية @آمِيْرَتُه @شهيرة24 @طموحة