لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
7,982
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
سأل بعض الخلفاء بعض علماء التابعين سؤالاً مثل هذا أو قريباً منه: لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قيل إن السائل هو سليمان بن عبد الملك سأل أبا حازم ، فقال: [[لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب ]] هكذا حال الإنسان.
علنيا أن نخرج حب الدنيا ونحن إذا علمنا أن الدنيا فانية، وأنها زائلة، ومتاعها قليل، وأنها كما ضرب الله تبارك وتعالى فيها المثل، مثل النبات يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً حتى ينتهى، وأن الآخرة هي الباقية، وهي دار القرار، خير وأبقى، وفيها ذلك النعيم، وذلك الجحيم لمن خالف -والعياذ بالله- فتخرج بذلك حب الدنيا من قلبك، وتستعد للآخرة دون أن يعني ذلك -كما أشرنا- أن يترك الإنسان حق الله وما أوجب عليه في الدنيا من إعفاف لنفسه، ومن إطعام لأهله، والإنفاق عليهم، ومن خير يفتحه الله له في هذه الدنيا فيجتهد فيه كما قال النبي: {لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار } هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا لا يدخل في حب الدنيا، إنما حبها: إيثارها .
 
sana barhoumi

sana barhoumi

:: عضو مُتميز ::
إنضم
1 فيفري 2020
المشاركات
1,043
النقاط
571
العمر
21
محل الإقامة
Sétif
الجنس
أنثى
هو سؤال اجابته ليس لأننا اخربنا الدنيا وأحببنا الأخرة أو العكس لو مثال الإنسان لديه أطفال مازالوا في فترة الرضاعة أو في فترة الحضانة أو فترة المدرسة فسيكون رحيل الأب أو خصوصاً الأم عن الدنيا تداعيات سلبية ممكن يتشردون أو يمتهنون التسول أو غيرها من الإحتمالات. لأنهم ليس طفل ال-3 سنوات سوف يجد عمل كي يجد قوت يومه أو الرضيع الذي لا حول له ولا قوة ومن هذا يأتي كراهة الموت في ذلك الوقت حتى يشتد عود الأبناء. لكن نفر من قدر الله إلى قدر الله فكل نفس جاء أجلها لا يؤخر الله قبض الأرواح.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top