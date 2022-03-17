موضوع مُمِل من الزمن الجميل !

:شعار الحصة:

( نحووو شوية ديڨوتاج وجاوبو بلا تقلاش )



:الاشهار:

أرواحوا يالبنات ارواحو ياللولاد

الجوارين والجارات

( راكم تغنوا اه هههه)​

- أيها الطفل ايتها الطفلة ( متخافش موش تجنيد اجباري):

>> نتقدم لشبابك وأيام الدراسة وخشانة الراس ؟

=><= طيب اللي مازال شباب ينزل في هذه المحطة (محطة الشباب ) باقي الشيوخة والعجايز يعسو مصروفهم ويكملو معانا للأخير :

- نعود بكم الى بدايات عصر المنتديات ومع موضوع تفاعلي من العصر الجليدي الاول مازالو مڨلص موضوع كان ذائع الصيت حينها عبارة عن مجموعة أسئلة أخذ عدة أشكال وأفكار بعضها كان عبارة عن ألعاب والبعض على شاكلة كرسي الاعتراف المشهور وأساليب أخرى منها الشيقة ومنها المملة والحمد أني اخترت لكم الشكل الممل فأسعد الله أوقاتكم أوانسي سادتي؛بداية لا بد أن نعود بك الى الوراء روحا لا جسدا ( خاطر علابالي نحصلو باه نرجعوك لهذا الزمن كيفاش نفهموك وانت جحش بلي راك كبرت ) نستذكر أيام الطفولة ذكرياتها شقاوتها وحلاوتها اتساع ساعات اللهو والعدوِ وألعاب الصبى التي لا يوقفها الا النوم . كانت البركة حتى في اللعب.----والله كانو يتعبوا مواضيع بكري.لكم فائق الاحترام والتقدير.