موضوع مُمِل من الزمن الجميل !

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
20 سنة قبل الآن <<<<
- نعود بكم الى بدايات عصر المنتديات ومع موضوع تفاعلي من العصر الجليدي الاول مازالو مڨلص موضوع كان ذائع الصيت حينها عبارة عن مجموعة أسئلة أخذ عدة أشكال وأفكار بعضها كان عبارة عن ألعاب والبعض على شاكلة كرسي الاعتراف المشهور وأساليب أخرى منها الشيقة ومنها المملة والحمد أني اخترت لكم الشكل الممل فأسعد الله أوقاتكم أوانسي سادتي؛
بداية لا بد أن نعود بك الى الوراء روحا لا جسدا ( خاطر علابالي نحصلو باه نرجعوك لهذا الزمن كيفاش نفهموك وانت جحش بلي راك كبرت ) نستذكر أيام الطفولة ذكرياتها شقاوتها وحلاوتها اتساع ساعات اللهو والعدوِ وألعاب الصبى التي لا يوقفها الا النوم . كانت البركة حتى في اللعب.
- أيها الطفل ايتها الطفلة ( متخافش موش تجنيد اجباري):
- دلّعوك فأسموك ( سوسو . فوفو . روبو . كارلاجة. موصيبة...؟ ) ماهو اسمع الدلع و اسم الصفع ؟
- من هو الشخص المقرب إليك ومالذي كان يستهويك فيه ويسهويه فيك هديته ام معاملته لطافتك ام غرابتك ام غير ذلك ؟
- هل لايزال هذا الشخص يستهويك ؟ هل تهليت فيه مثلما تهلى فيك في صغرك أم أنك ناكر جميل؟
- اللعبة او الألعاب الأكثر مداومة عليها في صغرك هلا تشرحها لنا يا بروفيسور أنشتاين ؟
- أكبر طريحة أخذتها ( اشّح امّح ) ممن وبأي ذنب اقترفته يا مظلوم ؟
>> نتقدم لشبابك وأيام الدراسة وخشانة الراس ؟
- مالذي كان يميزك في شبابك بصراحة ( شعرك المكشرد ، نواظر شوفة ، صبع رجلك كبير ، هدرتك...ضحكتك... ؟
- حلم الشباب الذي كان يشغل بالك ويبعث فيك الرغبة لتسريع الزمن نحوه. هل تحقق أم تبدّل أم تبدّد ؟
- هل التقيت او تلتقي حاليا بمعلميك وأساتذتك ؟
- - كيف تبدو أمامهم؟
- - - احكيلنا حكاية صرات مع شيخ درّسك؟
=><= طيب اللي مازال شباب ينزل في هذه المحطة (محطة الشباب ) باقي الشيوخة والعجايز يعسو مصروفهم ويكملو معانا للأخير :
- إن كنت متزوج،متزوجة بصراحة الزواج يتعب ولا لالا ؟
- هل تحس(ي) أنك تبتعد كثيرا عن ماضيك ولم تعد تتذكر او لايهمك التذكر أصلا؟
- مالذي يجعلك تعيش حاضرك الحالي مرتاح البال مبسوط ؟
- اذا منحناك فرصة التغيير في محطة ما من المحطات السابقة فماذا كنت تغير ؟ ولماذا ؟
- اذا كان لديك حاليا أولاد ماذا تشعر نحوهم ؟ هل لديهم شيء ورثوه منك ( من غير الفيلا نتاع دبي والسيارات ...الخ)
اذا كان زواجك حديثا ... معنديش للأسف أسئلة ( لازمل ميزاجور جديد للأسئلة )
اذا حاس بلي لا سؤال يلائمك هنا ( فبيناتنا ربي مسَلمين مكتفين بسم الله بسم الله)
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والله كانو يتعبوا مواضيع بكري.
لكم فائق الاحترام والتقدير.
- نعود بكم الى بدايات عصر المنتديات ومع موضوع تفاعلي من العصر الجليدي الاول مازالو مڨلص موضوع كان ذائع الصيت حينها عبارة عن مجموعة أسئلة أخذ عدة أشكال وأفكار بعضها كان عبارة عن ألعاب والبعض على شاكلة كرسي الاعتراف المشهور وأساليب أخرى منها الشيقة ومنها المملة والحمد أني اخترت لكم الشكل الممل فأسعد الله أوقاتكم أوانسي سادتي؛
:شعار الحصة:
( نحووو شوية ديڨوتاج وجاوبو بلا تقلاش )
:الاشهار:
أرواحوا يالبنات ارواحو ياللولاد
الجوارين والجارات
( راكم تغنوا اه هههه)
( نحووو شوية ديڨوتاج وجاوبو بلا تقلاش )
:الاشهار:
أرواحوا يالبنات ارواحو ياللولاد
الجوارين والجارات
( راكم تغنوا اه هههه)
بداية لا بد أن نعود بك الى الوراء روحا لا جسدا ( خاطر علابالي نحصلو باه نرجعوك لهذا الزمن كيفاش نفهموك وانت جحش بلي راك كبرت ) نستذكر أيام الطفولة ذكرياتها شقاوتها وحلاوتها اتساع ساعات اللهو والعدوِ وألعاب الصبى التي لا يوقفها الا النوم . كانت البركة حتى في اللعب.
- أيها الطفل ايتها الطفلة ( متخافش موش تجنيد اجباري):
- دلّعوك فأسموك ( سوسو . فوفو . روبو . كارلاجة. موصيبة...؟ ) ماهو اسمع الدلع و اسم الصفع ؟
- من هو الشخص المقرب إليك ومالذي كان يستهويك فيه ويسهويه فيك هديته ام معاملته لطافتك ام غرابتك ام غير ذلك ؟
- هل لايزال هذا الشخص يستهويك ؟ هل تهليت فيه مثلما تهلى فيك في صغرك أم أنك ناكر جميل؟
- اللعبة او الألعاب الأكثر مداومة عليها في صغرك هلا تشرحها لنا يا بروفيسور أنشتاين ؟
- أكبر طريحة أخذتها ( اشّح امّح ) ممن وبأي ذنب اقترفته يا مظلوم ؟
>> نتقدم لشبابك وأيام الدراسة وخشانة الراس ؟
- مالذي كان يميزك في شبابك بصراحة ( شعرك المكشرد ، نواظر شوفة ، صبع رجلك كبير ، هدرتك...ضحكتك... ؟
- حلم الشباب الذي كان يشغل بالك ويبعث فيك الرغبة لتسريع الزمن نحوه. هل تحقق أم تبدّل أم تبدّد ؟
- هل التقيت او تلتقي حاليا بمعلميك وأساتذتك ؟
- - كيف تبدو أمامهم؟
- - - احكيلنا حكاية صرات مع شيخ درّسك؟
=><= طيب اللي مازال شباب ينزل في هذه المحطة (محطة الشباب ) باقي الشيوخة والعجايز يعسو مصروفهم ويكملو معانا للأخير :
- إن كنت متزوج،متزوجة بصراحة الزواج يتعب ولا لالا ؟
- هل تحس(ي) أنك تبتعد كثيرا عن ماضيك ولم تعد تتذكر او لايهمك التذكر أصلا؟
- مالذي يجعلك تعيش حاضرك الحالي مرتاح البال مبسوط ؟
- اذا منحناك فرصة التغيير في محطة ما من المحطات السابقة فماذا كنت تغير ؟ ولماذا ؟
- اذا كان لديك حاليا أولاد ماذا تشعر نحوهم ؟ هل لديهم شيء ورثوه منك ( من غير الفيلا نتاع دبي والسيارات ...الخ)
اذا كان زواجك حديثا ... معنديش للأسف أسئلة ( لازمل ميزاجور جديد للأسئلة )
اذا حاس بلي لا سؤال يلائمك هنا ( فبيناتنا ربي مسَلمين مكتفين بسم الله بسم الله)
----
والله كانو يتعبوا مواضيع بكري.
لكم فائق الاحترام والتقدير.