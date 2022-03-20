فكر+قرر+افعل=ثلاثية النجاح !

:: من قواعد الناجحيـــــن ::

النجاح يحتاج إلى عقل مبدع ..عقل يفكر !

النجاح يحتاج الى قرارات شجاعة !

النجاح يحتاج الى ارادة قــوية تتحمل كل الألم وتتحدى كل الصعاب والعقبات المحتملة.. لتفعل ما فكرت فيه واتخذت قرار بفعله !

لا تستسلم أبدا_فذالك ليس من صفات الناجحين .. اثبت +ركز على اهدافك+ لا تلتفت الى الفاشلين وصوت الدجاج من حولك !

ربك معك .

اعقلها وتوكل على الله .

ثق بي في النهاية سوف تصل الى هدفك !