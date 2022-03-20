Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 2,117
- النقاط
- 611
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
فكر+قرر+افعل=ثلاثية النجاح !
:: من قواعد الناجحيـــــن ::
النجاح يحتاج إلى عقل مبدع ..عقل يفكر !
النجاح يحتاج الى قرارات شجاعة !
النجاح يحتاج الى ارادة قــوية تتحمل كل الألم وتتحدى كل الصعاب والعقبات المحتملة.. لتفعل ما فكرت فيه واتخذت قرار بفعله !
لا تستسلم أبدا_فذالك ليس من صفات الناجحين .. اثبت +ركز على اهدافك+ لا تلتفت الى الفاشلين وصوت الدجاج من حولك !
ربك معك .
اعقلها وتوكل على الله .
ثق بي في النهاية سوف تصل الى هدفك !
(نسأل الله القادر بقدرته التي لا تفوقها قدرة التوفيق والنجاح لكم جميعََا)
:: من قواعد الناجحيـــــن ::
النجاح يحتاج إلى عقل مبدع ..عقل يفكر !
النجاح يحتاج الى قرارات شجاعة !
النجاح يحتاج الى ارادة قــوية تتحمل كل الألم وتتحدى كل الصعاب والعقبات المحتملة.. لتفعل ما فكرت فيه واتخذت قرار بفعله !
لا تستسلم أبدا_فذالك ليس من صفات الناجحين .. اثبت +ركز على اهدافك+ لا تلتفت الى الفاشلين وصوت الدجاج من حولك !
ربك معك .
اعقلها وتوكل على الله .
ثق بي في النهاية سوف تصل الى هدفك !
(نسأل الله القادر بقدرته التي لا تفوقها قدرة التوفيق والنجاح لكم جميعََا)
مع تحيــــــــــــ ــــ ــات أخـــ ــ ــوكم
by: GoldenMan
by: GoldenMan