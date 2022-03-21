العالم بدون بنات مجرد فكرة

هل تعلم أن البنت ترفـع وتنزل من أقتصــــــاد أي دولــــــــــــــه

تعالوا نتخيل ... دولـــه بدون بنات كيف بتكون طبيعتهـــا .......... " الله يســــــــــتر "

خسائر فـــــادحـــة لمحـــــلات العطـــــــور والماكياجات والملابس والاحذية والأكسسوارات

- خســـــــــاره كبـــــــــــــيره وفوق ما تتصورون لمحـــــلات بيـع الـذهـب والألمـاس

ستعلـن شركة الاتصالات الدوليـــه حالـة الإفـــلاس في الجـــــرائد الرسميــة

إغـــــــــــلاق محــلات الكوافيــــــر والصـالونات.

إلغاء أقسام الولادة والاطفال من المستشفيات

إغلاق كليات والمعـاهـد " التمريض " ومعاهد الفنون

مساوين زحمـه علينا

أغـــلاق جميـع الخياطين النسائيه في البلد " راحوا فيها الهنود بدول الخليج "

- انتهاء زحمـــــــــة الأســـــــواق وخاصــــــة في شهر رمضان .

انعدام حاد في نسبة " المعاكسات " وخاصة حول المدارس والمعاهد والجامعات

انخفاض ملحوظ في عدد المُراجعين والنزلاء من الرجال . للمستشفيات بشكل عام والعيادات النفسية بشكل خاص الا من قدر عليه ربي

استغناء الصيدليات عن بيــــــــــع أدوية رفـع ضغـــط الــــدم.. وادوية الاعصاب والاكتئاب و وجـــــع الرأس " البنادول "

خصم عـــلاوة الزوجة والأبناء من رواتب الموظفيـن في بعض الـدول .

ومع ذلك ستفيــض عن الحاجة حتى أخر الشهر .. مع احتمالات فتح دفتر

توفير للفائض منها .

سيقوم ديوان الموظفين العام بإلغاء قانون إجازة الوضع والرضاعة.. ما فيه لا مدرسه بـديل ولا غـيره

انخفاض حاد في قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة التليفون والمياه والكهرباء

رغم كل هالمميزات الحلوة اللي ممكن نشوفها في عدم وجود البنات ...

ولكن

تعالـــــــوا نشــــــــوف مساوئ غيابهم :

* يُحذف بيت الشعر الذي يقول: " الأم مدرسه... "

* تختفي الألوان التي تزهي الحياة.

* تغادر البسمة وجه الرجل .

* لا يستطع التمييز بين الحلو والمر - الأبيض والأسود .

* ينتهي أي شيء إسمة جمال وحنان وحب ودفء

* لم يعد هناك عبث مُحبب (أطفال(

* تصحـى من النوم يتيـــــم من كلمة صباح الخير .

* الفـوضى تعـم في البيـــــــــــت ..

* بتروح على دراستك أو عملك بدون وجبة الإفطار..

* وبملابس غير مكوية ومُتسخة جداً .."

لما ترجـع من العمل وتدخـل البيت راح تفتقــــــــد للريحــه الطيبه

والابتسامه الخلابة