لزوجي دين مبلغ من المال استلفه من اخته.. من اجل بعض المصاريف الضرورية

ومن فترة احاول بجمع المال ومساعدته لكني لما تكلمت معه حول الامر غضب ورفض مساعدتي له وااخبرني ان احتفظ بمالي لنفسي وانه قريبا سيعيد دين اخته بنفسه ولايحتاج مساعدتي.

انا اعلم ان ظروفنا لاتسمح له

بارجاع المبلغ في للوقت الحالي

لكن بالنسبة لي هذا الدين اصبح يارقني

فهل بتقديم نصف المبلغ لاخته دون علمه يعتبر حل؟ ام انه يعتبر اهانة في حق زوجي؟