مذيعة :سئلت بيل جينس اغنى رجل فى العالم ما هو سر نجاحك ؟؟؟

ناصر dz
:: عضو بارز ::
في مقابلة مع (بيل غيتس) أغنى رجل في العالم سألته المذيعة : ما هو سر نجاحك ؟
فأعطاها دفتر شيكاته وقال لها اكتبي المبلغ الذي تريدينه !!
فاندهشت المذيعة من طلبه وقالت : أنا لا أقصد هذا سيدي .
ثم طرحت عليه السؤال بطريقة أخرى .
. فأجاب نفس الإجابة أعطاها دفتر الشيكات فرفضت أن تأخذه
فمزق الشيك وقال لها…
سر نجاحي هو أنني لا أضيع الفرص كما فعلتي أنتي الآن
. كان من الممكن أن تكوني أغنى مذيعة في العالم…!!!
فكرت المذيعة وسألته : هل من الممكن أن تعاد الحلقة ؟!
فأجاب : لا مشكلة ولكن الفرصة لن تعاد مرة
فأعطاها دفتر شيكاته وقال لها اكتبي المبلغ الذي تريدينه !!
فاندهشت المذيعة من طلبه وقالت : أنا لا أقصد هذا سيدي .
ثم طرحت عليه السؤال بطريقة أخرى .
. فأجاب نفس الإجابة أعطاها دفتر الشيكات فرفضت أن تأخذه
فمزق الشيك وقال لها…
سر نجاحي هو أنني لا أضيع الفرص كما فعلتي أنتي الآن
. كان من الممكن أن تكوني أغنى مذيعة في العالم…!!!
فكرت المذيعة وسألته : هل من الممكن أن تعاد الحلقة ؟!
فأجاب : لا مشكلة ولكن الفرصة لن تعاد مرة