مذيعة :سئلت بيل جينس اغنى رجل فى العالم ما هو سر نجاحك ؟؟؟

في مقابلة مع (بيل غيتس) أغنى رجل في العالم سألته المذيعة : ما هو سر نجاحك ؟

فأعطاها دفتر شيكاته وقال لها اكتبي المبلغ الذي تريدينه !!

فاندهشت المذيعة من طلبه وقالت : أنا لا أقصد هذا سيدي .

ثم طرحت عليه السؤال بطريقة أخرى .

. فأجاب نفس الإجابة أعطاها دفتر الشيكات فرفضت أن تأخذه

فمزق الشيك وقال لها…

سر نجاحي هو أنني لا أضيع الفرص كما فعلتي أنتي الآن

. كان من الممكن أن تكوني أغنى مذيعة في العالم…!!!

فكرت المذيعة وسألته : هل من الممكن أن تعاد الحلقة ؟!

فأجاب : لا مشكلة ولكن الفرصة لن تعاد مرة