ابيات شعر غريبة

أبيات عجيبة تُقرأ من اليمين مدحا ومن اليسار ذما



قصيدة شعرية عجيبة، نظمها إسماعيل بن أبي بكر المقري ـ رحمه الله ـ

والعجيب فيها أنك عندما تقرأها من اليمين إلى اليسار تكون مدحا،

وعندما تقرأها من اليسار إلى اليمين تكون ذما .





وإليكم بعضا من هذه القصيدة



من اليمين إلى اليسار .... في المدح



طلبوا الذي نالوا فما حُرمــــوا **** رُفعتْ فما حُطتْ لهـــم رُتبُ



وهَبوا ومـا تمّتْ لــهم خُلــــــقُ **** سلموا فما أودى بهـــم عطَبُ



جلبوا الذي نرضى فما كَسَدوا **** حُمدتْ لهم شيمُ فــمـــا كَسَبوا



من اليسار إلى اليمين .... في الذم







رُتب لهم حُطتْ فمــــا رُفعتْ **** حُرموا فما نالوا الـــــذي طلبوا





عَطَب بهم أودى فمــــا سلموا **** خُلقٌ لهم تمّتْ ومـــــــــا وهبُوا



كَسَبوا فما شيمٌ لــــهم حُمــدتْ **** كَسَدوا فما نرضى الذي جَلبُوا



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ومن عجائب الشعر كذلك





ألــــــــــــوم صديقـــــي وهـــــــــذا محــــــــــــال



صديقــــــــي أحبــــــــــــه كـــــــــلام يقـــــــــــال



وهـــــــــــذا كــــــــــــــلام بليــــــــــغ الجمــــــال



محـــــــــــــال يــــــــــــقال الجمـــــــال خيـــــــال







الغريــب فيـــــــه..أنــك تستطيـــع قراءته أفقيــا ورأسيـــا

