الفرح والسرور بقدوم شهر رمضان المبارك

سعد606

سعد606

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وذلك لأنّ العبد الصالح يستقبل مواسم الخير والطاعات بالفرح والاستبشار؛ قال الله -سبحانه وتعالى-: (وَإِذا ما أُنزِلَت سورَةٌ فَمِنهُم مَن يَقولُ أَيُّكُم زادَتهُ هـذِهِ إيمانًا فَأَمَّا الَّذينَ آمَنوا فَزادَتهُم إيمانًا وَهُم يَستَبشِرونَ)، وشهر رمضان المبارك يُعَدّ من الأزمنة المباركة التي يعود فيها العباد إلى ربّهم، ويتوب العصاة من ذنوبهم، ويُقبل العباد على المساجد التي تمتلئ بالمُصلّين في الأوقات جميعها؛ فتفرح القلوب المؤمنة، وتستبشر الأرواح الطاهرة بالقُرْب من ربّها
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
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فار إلى الله
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ذكر
مرحبا بموسم الطاعات و الرحمة والمغفرة هلا علينا شهر البركات و النفحات الايمانية و تسيير الأمور و استجاب الدعاء
اللهم تقبل منا رمضان يا رب العالمين اجمعين
 
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