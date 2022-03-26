أراد أن يخطبها ، فعلمته درس قاسياً

هذا الشاب طموح ويريد أن يتزوج فتاة كاملة الأوصاف ، بحث عن فتاة تمتاز بالدين والخلق والجمال وعندما اهتدى لفتاة وذهب أهله ليرونها وطلب يدها وافق أهل العروسة على رؤية الشاب لابنتهم وذهب هذا الشاب ليرى الفتاة ويحدثها ولكن كانت المفاجئة أنه وبعد أن كلم الفتاة ورآها قال لأهله وأمام الجميع أنا لا أريدها فاستغرب الأهل واستغرب الناس وسألوه عن السبب في رفضه فقال لهم أن هذه الفتاة ليست جميلة هناك عيب في عينها عيناها ليست جميلة أنا أريد فتاة أجمل منها فسألته تلك الفتاة : عندما تشتري طاولة ويكون بها عيب هل تلوم البائع أم الصانع فقال ألوم الصانع بالطبع فهو الذي صنع الطاولة والبائع مجرد وسيط فقالت إذاً أنت تلوم الله عز وجل على خلقي هكذا فقال لا لا أستغفر الله ما دخل الطاولة بالله

فقالت أنت تلوم الصانع على عيب في صناعته ثم تعيب علي صنع الله لعيني عندها أعجب هذا الشاب برد الفتاة وخلقها وقال لها سأتجاوز عيب العين وأتزوجك لقوة دينك فأجابته ولكني لن أقبل الزواج منك لقلة دينك نصيحة : لا تحاول جرح أحدهم ، حتى وإن كان حقك أن ترفض فليس من حقك أن تجرحه بالسبب الحقيقي لرفضك