من يوم شفتك يا سعاد

مــن يـوم شفتك يا سـعاد

وانا نتڨلب فــي فراشــي

مـــــــجــــانـــي ڨـاع رڨــاد

تــقــول شــارب كــاشــي

نــضــرة عـيـنيــك

نضرة عينيك جرفتني كي لواد

و راني في وادك مـاشــــي

انتي باينا بنت اصل وجـواد

ماكي كي بنات اليوم كي صاشي

انتي محلقا في سماء بمنطاد

مـيــصـلكـش طـيــر راشـــي

يجيك غير نسر لي يكون صياد

غير يصفر يخلع عيطا غاشي

حـبـــك يابــنــت لجـــواد

راه في دمي يامشــي

عينيك روداولي قلبي ترواد

حني علا حالي متزيدنيشي

زاد شوقــي ليـك زاد

يا راكي ديتي عقلي وديتي كلشي

مولــيـت نـشــوف لعــبـاد

نضرة عينيك حجبت عليا الغاشي

ليسنسيال

ليسنسيال حبك على عقلي ساد

وراني عيت ليك نشرشي

حاب نديرك في داري اوتاد

مراح منبخل عليك حتى شي

غير متكونش معايا كداد

راني منــغــدركــشـي

عمري لا لغدرة ولا كنت فساد

ولي نحب نديرها نقولها منخبشي

محبتي مشي انتع اولاد

حبي حيط عمرو لكن راشي

انا نحب الحب لولاد

لي يبق عمر كامل ميفنشي

ويلا دخل حياتنا لقواد

حبنا ما يهدمــوشـــي

طلعني معاك في لمنطاد

وبنار قلبي نطيرو لرض منهبطوشي

ياسمعني هذا حلم حلمتو في رقاد

قصيدة هادي متامنو فيها حتى شي

أنا مــزالــنــي صــيــاد

ولي نعطيها قلبي مزال ملقيتهاشي