بغيت ليالي ندكر

بغــيــت لـيالــي نــذكــر

كيف كنت وكي وليت

وعلاه في وجهي كلشي تسكر

ومن هاذي الدنيا واش ديت

غير دنوب ومزاج المعكر

وفي وقت شدة وحد ملقيت

رجع قلبي كي شلي العسكر

وياخوتي من هاذي لحيت مليت

ذكريتها لحلوة مشي حاب نتفكر

بعد كل فرح شحال وشحال قصيت

يجي هم ويجيني مبكر

لبروبلام لكبير هو على ربي جليت

هذاك علاش كلشي في وجهي تسكر

ياربي ركعتين التوبة راني صليت

حاب نتوب و ترجع ايامي حلوة سكر

يارب في طريق راني جيت

ونحمدك ليل بالنهار ونتشكر