bilel.dz
::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أحيانا تكون تلك الخطوات الصغيرة التي نخطوها يوميا سببا في سعادتنا أو تحسين مستقبل قاب قوسين أو أكثر لم نكن لنعتقد أنه ليتغير و كمثال على ذلك النهوض على الساعة 4.30 صباحا لربما يكون للبعض دون معنى و لكن له تأثير كبير بداية بنفسية الشخص إلى غاية نشاطه و هنالك الكثير غير ذلك و من بينها بل و أهمها السنن
و هذه أمثلة بسيطة عنها :
المشي حافيا
مسح أثر النوم باليد
تغطية الاناء في الليل
الوضوء عند النوم
قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة
تحية المسجد
و تختلف الامثلة و النتيجة واحدة
هذه السنن تعتبر حجر الاساس بعد الفرائض في طريقك نحو الافضل
أحيانا تكون تلك الخطوات الصغيرة التي نخطوها يوميا سببا في سعادتنا أو تحسين مستقبل قاب قوسين أو أكثر لم نكن لنعتقد أنه ليتغير و كمثال على ذلك النهوض على الساعة 4.30 صباحا لربما يكون للبعض دون معنى و لكن له تأثير كبير بداية بنفسية الشخص إلى غاية نشاطه و هنالك الكثير غير ذلك و من بينها بل و أهمها السنن
و هذه أمثلة بسيطة عنها :
المشي حافيا
مسح أثر النوم باليد
تغطية الاناء في الليل
الوضوء عند النوم
قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة
تحية المسجد
و تختلف الامثلة و النتيجة واحدة
هذه السنن تعتبر حجر الاساس بعد الفرائض في طريقك نحو الافضل