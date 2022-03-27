السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أحيانا تكون تلك الخطوات الصغيرة التي نخطوها يوميا سببا في سعادتنا أو تحسين مستقبل قاب قوسين أو أكثر لم نكن لنعتقد أنه ليتغير و كمثال على ذلك النهوض على الساعة 4.30 صباحا لربما يكون للبعض دون معنى و لكن له تأثير كبير بداية بنفسية الشخص إلى غاية نشاطه و هنالك الكثير غير ذلك و من بينها بل و أهمها السنن

و هذه أمثلة بسيطة عنها :

المشي حافيا

مسح أثر النوم باليد

تغطية الاناء في الليل

الوضوء عند النوم

قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة

تحية المسجد

و تختلف الامثلة و النتيجة واحدة

هذه السنن تعتبر حجر الاساس بعد الفرائض في طريقك نحو الافضل

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