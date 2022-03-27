خطوة

bilel.dz

bilel.dz

::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
1,251
النقاط
71
العمر
27
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أحيانا تكون تلك الخطوات الصغيرة التي نخطوها يوميا سببا في سعادتنا أو تحسين مستقبل قاب قوسين أو أكثر لم نكن لنعتقد أنه ليتغير و كمثال على ذلك النهوض على الساعة 4.30 صباحا لربما يكون للبعض دون معنى و لكن له تأثير كبير بداية بنفسية الشخص إلى غاية نشاطه و هنالك الكثير غير ذلك و من بينها بل و أهمها السنن
و هذه أمثلة بسيطة عنها :
المشي حافيا
مسح أثر النوم باليد
تغطية الاناء في الليل
الوضوء عند النوم
قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة
تحية المسجد
و تختلف الامثلة و النتيجة واحدة
هذه السنن تعتبر حجر الاساس بعد الفرائض في طريقك نحو الافضل
 
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