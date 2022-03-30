حكايتي مع الذكر

السلام عليكم ورحمة الله الاخوة الكرام

لا شك أن كل واحد من في هذه الدنيا يجوز بمشاكل وضغوطات وهم وغم، ويلتجئ الى الله تعالى خاضة الذكر، كالاستغفار والصلاة على الرسول

نتمنى كل واحد يحكيلنا تجربتو مع أي ذكر للخروج من الهم والغم

خاصة الصلاة على الرسول