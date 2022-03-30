حكايتي مع الذكر

الفراشة الحساسة

الفراشة الحساسة

:: أستاذة::
إنضم
28 جوان 2012
المشاركات
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النقاط
523
السلام عليكم ورحمة الله الاخوة الكرام
لا شك أن كل واحد من في هذه الدنيا يجوز بمشاكل وضغوطات وهم وغم، ويلتجئ الى الله تعالى خاضة الذكر، كالاستغفار والصلاة على الرسول
نتمنى كل واحد يحكيلنا تجربتو مع أي ذكر للخروج من الهم والغم
خاصة الصلاة على الرسول
 
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