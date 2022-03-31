إخلاص النيّة لله -سبحانه وتعالى

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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تقرت
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ذكر
فلا بُدّ من استقبال شهر رمضان بتجديد النيّة، وعَقْد العزم على استغلال الأوقات المُباركة؛ وذلك بالتزام الطاعات، واجتناب المعاصي والسيّئات، وتطهير القلوب، والتوبة الصادقة، لا سيّما أنّ الله -سبحانه وتعالى- يجزي العبد على نيّته؛ إذ رُوي عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، أنّه قال: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى).

اللهم بلغنا رمضان ، بلوغا يُغير حالنا إلى أحسنه
ويُهذب نفوسنا. ويُطهر دواخلنا، بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,159
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قال إلياس:
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
تقبل منا دعاءنا يا رب العالمين اجمعين و القيام يا رب العالمين اجمعين
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اللهم إنا نسألك بأسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت،
وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا وتُحقّق رغباتنا .
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,159
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
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