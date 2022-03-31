التكريم الشهري الخاص بشهر مارس 2022

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,150
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نتقدم بالشكر والعرفان للأخ @bilel.dz لنشاطه وتقديمه مواضيع حصرية هذا الشهر متمنين له التوفيق.
يستحق التكريم كأفضل عضو لشهر مارس
كما ندعوكم لمتابعتنا ومشاركتنا في الخيمة الرمضانية
اللهم بلغنا رمضان
تحياتي
نتقدم بالشكر والعرفان للأخ @bilel.dz لنشاطه وتقديمه مواضيع حصرية هذا الشهر متمنين له التوفيق.
يستحق التكريم كأفضل عضو لشهر مارس
كما ندعوكم لمتابعتنا ومشاركتنا في الخيمة الرمضانية
قسم الخيمة الرمضآنية{رمضآن اللمة 1443ھ}
قال الله تعالى :"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ".البقرة 185
www.4algeria.com
اللهم بلغنا رمضان
تحياتي