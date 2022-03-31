التكريم الشهري الخاص بشهر مارس 2022

قال الله تعالى :"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ".البقرة 185