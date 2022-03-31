التكريم الشهري الخاص بشهر مارس 2022

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,150
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نتقدم بالشكر والعرفان للأخ @bilel.dz لنشاطه وتقديمه مواضيع حصرية هذا الشهر متمنين له التوفيق.

يستحق التكريم كأفضل عضو لشهر مارس

افضل عضو1.gif


كما ندعوكم لمتابعتنا ومشاركتنا في الخيمة الرمضانية

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قسم الخيمة الرمضآنية{رمضآن اللمة 1443ھ}

قال الله تعالى :"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ".البقرة 185
www.4algeria.com www.4algeria.com


اللهم بلغنا رمضان


تحياتي
 
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