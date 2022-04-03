معرفة قيمة الوقت

سعد606
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إذ إنّ الكثير من الأوقات الثمينة تضيع بسبب الجهل بقيمتها؛ ولذلك لا بدّ للمسلم من اغتنام كلّ دقيقةٍ في الأعمال الصالحة، والقُربات، قال ابن الجوزي -رحمه الله-: "ينبغي للإنسان أن يعرف شرف وقيمة وقته؛ فلا يضيّع فيه لحظةً في غير قربةٍ"، وتجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان المبارك من أثمن اللحظات، فقد قَال الله -سبحانه وتعالى- واصفاً شهر رمضان: (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ)، وفي الآية إشارةٌ إلى أنّ موسم رمضان العظيم أيامه قليلة سريعة الذهاب، فلا بُد من الاستعداد لاغتنامها؛ حتى لا يقع الندم على تضييعها بعد فوات الأوان.
اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام،
واغفر لنا جميع الخطايا والذنوب والآثام
واغفر لنا جميع الخطايا والذنوب والآثام