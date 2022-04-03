✿ ۩ ✿ وقفات رمضانية ✿ ۩ ✿

الوقفة الثانية :

عقد النية على صلاح القول والعمل .. فلتكن من بداية هذا الشهر

اعزم بينك وبين الله على المسير إلى الله والتقرب إليه بطاعةوذكره وحسن عبادته .

وهذا أمر ينبغي أن يتذكر من بداية هذا الشهر أن تعقد النية على صلاح القول والعمل

كم من أناس أدركوا شهر رمضان وأدركوا يوماً أو يومين ..

ولكن اخترمتهم المنية قبل بلوغ آخره فأعطاهم الله الأجر كامل ..

لأنهم كانوا يطمحون ويطمعون في فعل المزيد من الطاعات ..

ولكن اخذتهم المنية قبل بلوغ آخره فأعطاهم الله الأجر كامل.





الوقفة الثالثة :

وهي وصية نبوية فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

( إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه احدٌ أو شاتمه فليقل إني صائ م )

لأن الصيام لا يقتصر عند الإمساك عن الطعام

والشراب فحسب ولكن هناك صيام عن الإحجام عن الكلام الذيلا يرضي الله عز وجل

هناك صيام عن الأفعال الذي تسخط الله عز وجل

لان الصائم ليس لائق به أن يرتكب لقط الكلام ورفثه ..

فاحفظ لسانك ولا تتفوه إلا بما يرضي الله عز وجل. ​

الوقفة الرابعة :

هذا الشهر هو شهر التوبة الإنابة والمغفرة .

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

( إن الله يبسط يده بالليل حتى يتوب مسيئ النهار

ويبسط يده بالنهار حتى يتوب مسيئ الليل

حتى تطلع الشمس من مغربها )

ذنوب العام كل العام تمحى لمن صدق مع الله في هذا الشهر .

نعم أيها الأحبة والله ذنوب العام كل العام تمحى لمن صدق

مع الله في هذا الشهر

( يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم )

( يابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي )

( يابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتلك على ما كان منك ولا أبالي )





أيها الأحبه :

من لم يتب إلى الله عز وجل في رمضان فمتى يتوب .؟

ومن لم يعد إلى الله عز وجل في رمضان فمتى يعود .؟

فالمبادرة المبادرة بالتوبة قبل فوات الآجال . ​