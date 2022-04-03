أعضاء المنتدى حضوركم بات ضروري في لمتنا

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,509
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
السلام عليكم جميعا اخوة واخوات منتسبوا لمتنا الدائمة والمستمرة بفضل الله وعونه عزوجل ثم عزيمة القائمين على المنتدى للابقاء على طلته وروعته والحفاظ على هويته وهدفه ثم وهي الحلقة المفتقدة للاسف وجوب تواجدكم و تآزركم وتعاونكم وتشارككم وتفاعلكم قدر الاستطاعة من حين الى حين وهو الشق الضروري والهام أكاد أراه أكثر من ضروري وحتمي الان بل لزاما واجتهادا نطلبه ونترجاه من انفسنا قبل ان نترجاه منكم وكلنا احباب المنتدى هل ننسى ونجحد فضل المنتدى علينا واحتضانه لنا طيلة سنوات في أحلك ظروفه وأصعب اوقاته.

سيمر شهر رمضان كسائره من الاشهر والاعوام و دوام الحال من المحال لكنني أهيب كعضو من بينكم هالني وأهانني ماعليه المنتدى أهيب بكل عضو مسجل وزائر معجب وكل راغب بالدخول متردد أن يحاول تسجيل الدخول والتواجد في هذا الشهر الكريم مع اخوانه واخواته أسرة اللمة الدائمة فاتحة أذرعها لأحبابها وأوفياءها لأنها فرصة قد لا تتكرر وقد لا نجد المنتدى مفتوحا كما هو الان في غير هذا العام اليوم لا تجد اصدقائك ومن تعرفهم فيه غدا لن تجده كله ورابطه يختفي من الشبكة وهذا كله بسبب تهاوننا وتقاعسنا في تنشيطه ورفع مستوى التواجد والتفاعل فيه رغم ان كل المواقع نتواجد بها لكن من منا لا يمر على المنتدى ولو للحظة.

المنتدى يمد يد الأمل وطلب العون لاهله ربما لاخر فرصة فلايجدهم من حوله ويستنجدهم من التهميش واللامبالاة فلا حياة لمن تنادي عليهم.

لم نألف كل هذا الجحود والنكران والهجران من أهل اللمة فهل من مستجيب لنداءها واستغاثتها حتى في شهر الرحمة والمغفرة والكرم.

لم نألف مثل هكذا رمضان في اللمة فلاحول ولا قوة الا بالله والله المستعان.

ان شاء الله خير.
 
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جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,966
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
هي شوف بيناتنا كل واحد وظروفه ونقدروهم كامل ربي يكون فالعون
كاين لي خدام وكاين لي راه لاهي بشغالاتو وكاين اللي الكوزينة ماخلاتهاش تكون معانا
الله غالب نعذروهم

بصح هاد العام بزاف راها راقدة الحالة
انا تاني يلا قعدت هاكا دوك نزيد يامات ونروح ونتلاقاو نهار العيد ولا كاش نهار وخلاص
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,966
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
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