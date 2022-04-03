أول مرة نصوم رمضان

كيراكم ناس اللمة الغاليين

صحا رمضانكم وكل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم



بما أننا في هذا الشهر العظيم وددت أن أجعل هذا المتصفح ليكم قاع تولموند

احكولنا على أول مرة صمتوا فيها رمضان ..يعني

شحال كان في عمرك؟ كيفاش حسيت؟ واش دارولك فالدار ؟

المهم الشي اللي حبيتو تحكوه الدار داركم مرحبا بيكم

نحن في الاستماع والاستمتاع بلحظات الصغر ..

وصحا فطوركم ​