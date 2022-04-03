مشاركتي في مسابقة مواقفكم الطريفة!

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية
رح أكتب بلهجتي
أذكر موقف طريف ومضحك حصل أثناء إجتماعنا للإفطار اول يوم رمضان
قبل حوالي 18 سنة
نحنا عندنا عادة انو أول يوم رمضان بنفطرو ببيت العيلة وفي الغالب بكون ببيت أهل الوالد
بس! بيت جدي من ناحية ابوي مممم خلينا نقول فيهم غلظة شوي
لهيك كانت الجمعات بتكون ببيت جدي أهل امي
المهم ونحنا على سفرة الإفطار والكل تعبان بنت خالتي كانت كتير تعبانة وبدها تنام
ولانو خالتي بدها تفطر فقالتلها روحي نامي على الصوفاية [الأريكة] فرفضت بنت خالتي
وأصرت تقعد جنب أمها منشان تفطر
المهم ونحنا رح ناخد التمر ونبلش ناكل
بتقوم بنت خالتي بتغفى تماماً وبروح راسها يسبح بصحن اللبن اللي قدامها
وصارت خالتي تركد [تركض] منشان تغسل راس بنتها من اللبن
والبنت صحصحت بقدرة السميع العليم بعد سباحة راسها باللبن.
بتمنى يكون الموقف عجبكم ونال إستحسانكم
بالتوفيق للجميع