مشاركتي في مسابقة مواقفكم الطريفه

قبل ست او سبع سنوات سمح لاهل الحلال من دول مجلس التعاون للدخول للعراق بحلالهم ورعاتهم وسياراتهم وكل ما يتعلق بالحلال لارض العراق حيث كان جنوب العراق مربعا ربيعا جميلا وفيه من العشب والكلاء الشيء الكثير فدخلت بجلالي العراق وكان قريبا مسافة ساعه او اكثر قليلا بالسياره ودخل معي احد جيراني اسمه عبدالرحمن وكنا متجاورين ومكثنا بالعراق قرابة سبعة اشهر وكنا لانترك حلالنا دون ان يكون احدا منا متواجدا لان رعاتنا هنود وبنقال لايعرفوا العربيه ونخاف عليهم وعلى الحلال فاتفقت مع عبدالرحمن ان يجلس عند الحلال اسبوع وانا اسبوع الا ما ندر وصادف ان جاءنا شهر رمضان ونحن بالعراق وتعرفنا على الكثير من اهل الحلال العراقيين وفي جنوب العراق لايعرفوا رمضان ولم نرى صائما واحدا من اولئك القوم وكانوا يقيمون حفلات الزواج برمضان وكأن رمضان شهر عادي عندهم المهم ...

ان صاحبي عبدالرحمن ذهب لاحد الجيران العراقيين في وقت العصر وهو صائم بغية ان يقضي عنده بعض الوقت قبل الفطور

وعندما حضر عنده رحب به العراقي وقدم له سيجاره

فاعتذر عبدالرحمن ثم صب له كاسة شاي فاعتذر ثم ذهب لزوجته واحضر خبزا فاعتذر ثم جاء له بشعير من علف الحمار فقال له تفضل يامطي هههههه

مطي يعني يا حمار فقال له اقدم لك النعمه ما تأكل اكيد انت حمار وتريد علف هههههههه فقال له يا اخي انا صائم فقال مادام انت صائم جيت ضيفا لنا ليش قال صاحبي ياخي انا جيت ادردش معك شوي قبل الفطور قال له لاندريس ولاشي اللي يجينا لازم نقدم له الطعام والا ولي هههههه

حبيت اخبركم هذه الحكايه لعلها تنال استحسانكم



وكل رمضان وانتم بصحه وسلام ....