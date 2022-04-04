التقليل من الطعام

إذ إن الإفراط في تناول الطعام يُؤدي إلى التكاسل في أداء الطاعات، وعدم الخشوع عند الوقوف بين يدي الله -سبحانه وتعالى-، كما أنّ تقليل الطعام من مقاصد الصيام، وممّا يدل على أن الإفراط في الأكل مذموم، ما رُوِي عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- أنه قال لرجلٍ تجشأ عنده: (كفَ جشاءَكَ عنَا فإنَ أطولَكم جوعًا يومَ القيامةِ أَكثرُكم شبعًا في دارِ الدُنيا)، وكان سلمة بن سعيد -رحمه الله- يقول: "إن كان الرجل ليُعير بالبطن، كما يُعير بالذنب يعمله".