التقليل من الطعام

سعد606

سعد606

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إذ إن الإفراط في تناول الطعام يُؤدي إلى التكاسل في أداء الطاعات، وعدم الخشوع عند الوقوف بين يدي الله -سبحانه وتعالى-، كما أنّ تقليل الطعام من مقاصد الصيام، وممّا يدل على أن الإفراط في الأكل مذموم، ما رُوِي عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- أنه قال لرجلٍ تجشأ عنده: (كفَ جشاءَكَ عنَا فإنَ أطولَكم جوعًا يومَ القيامةِ أَكثرُكم شبعًا في دارِ الدُنيا)، وكان سلمة بن سعيد -رحمه الله- يقول: "إن كان الرجل ليُعير بالبطن، كما يُعير بالذنب يعمله".
 
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