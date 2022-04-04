تربية الأبناء

الأبناء وكل ما يخصهم هو أمر بالغ الأهمية في حياة الزوجين، لذا يجب أن يتناقش الزوجان يوميًا في جميع أمورهم، وأن يعلم الزوج كل شيء عنهم، حتى وإن كان يغيب في العمل لساعات طويلة، ويجب أن يتحدثا معًا عن تربيتهم ومستواهم الدراسي وسلوكياتهم الصحيحة والخاطئة خلال اليوم، والطرق المناسبة لتعليمهم القيم والمبادئ، وعن تحديد أسلوب موحّد لمكافأتهم وعقابهم، وجميع الأمور التي تخص حياتهم، حتى يسهل عليهما تدارك حدوث أي مشكلات فيما بعد، وحتى لا يصبح الزوج منعزلًا عن الأولاد وتتحمل الزوجة مسؤولية تربيتهم بمفردها.