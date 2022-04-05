آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا

واتقوا يوما ترجعون فيه الي الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإني إن شاء الله بكم لاحق

صلى الله عليه واله و سلم

اجمعوا زوجاتي

أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة ؟

لا اله إلا الله، إن للموت لسكرات

ماهذا ؟

إحملوني إليهم

أيها الناس، كأنكم تخافون علي

أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض والله لكأني أنظر اليه من مقامي هذا، أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم

أيها الناس ، الله الله في الصلاة ، الله الله في الصلاة

بمعني أستحلفكم بالله العظيم أن تحافظوا على الصلاة، وظل يرددها

أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اوصيكم بالنساء خيرا

أيها الناس إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله

أيها الناس، دعوا أبوبكر، فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا كافأناه به، إلا أبوبكر !!! لم أستطع مكافأته، فتركت مكافأته إلى الله عز وجل، كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبوبكر لا يسد أبداً

واكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله

أيها الناس، أقرأوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة

أدنو مني يا فاطمة

أدنو مني يا فاطمة

يا فاطمة، إني ميت الليلة

يا فاطمة، أنتي أول أهلي لحاقاً بي

أخرجوا من عندي في البيت

دنو مني يا عائشة

بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى)

ائذن له يا جبريل

بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى

أيتها الروح الطيبه روح محمد بن عبد الله أخرجي إلى رضا من الله و رضوان ورب راض غير غضبان