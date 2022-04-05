لوِّن مع اللمة

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,387
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
basmala-001.gif

مبـــــــــارك عليكم الشهر الفضيل أحبتي في الله
أسأل الله لي ولكم السعادة والهناء والفوز برمضان صياماً وقياماً
آآآآآآآآمين...

يا جماعة الخير أحلى شيء وقت تسترجع طفولتكم وتحسو انو لسة الطفل الصغنون اللي جويتكم
على قيد الحياة وحابب يلعب ويمرح
لهيـــــــــك ومتل ما شفتو بعنوان الموضوع
تعــــــــالوا نلوّن سوا

كل يوم ان شاء الله رح شاركم بصورة وكل واحد يلونها بالطريقة اللي يحبها او يشوفها مناسبة
وبنصف العشر الأواخر من رمضان المبارك رح نحط تصويت على أحلى صورة تلونت وصاحبها يربح معنا

50 نقطة + وسام التميز

وسام-التلوين.gif

وبقية المشاركين يتحصلون على وسام التميز

وسام-الرسم.gif


إن شاء الله تعجبكم المنافسة وتلقى تفاعلاً
بالتوفيق للجميع

lammatna ghir divaider02.jpg
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,387
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
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