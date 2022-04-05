لوِّن مع اللمة

مبـــــــــارك عليكم الشهر الفضيل أحبتي في الله

أسأل الله لي ولكم السعادة والهناء والفوز برمضان صياماً وقياماً

آآآآآآآآمين...

يا جماعة الخير أحلى شيء وقت تسترجع طفولتكم وتحسو انو لسة الطفل الصغنون اللي جويتكم

على قيد الحياة وحابب يلعب ويمرح

لهيـــــــــك ومتل ما شفتو بعنوان الموضوع

تعــــــــالوا نلوّن سوا

كل يوم ان شاء الله رح شاركم بصورة وكل واحد يلونها بالطريقة اللي يحبها او يشوفها مناسبة

وبنصف العشر الأواخر من رمضان المبارك رح نحط تصويت على أحلى صورة تلونت وصاحبها يربح معنا



50 نقطة + وسام التميز

وبقية المشاركين يتحصلون على وسام التميز