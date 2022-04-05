السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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"ياودي نورمال"، عبارة نستخدموها في بزاف مواقف..

بصح هذي المرة، راح نسلط الضوء على وحد الظاهرة الي إجتاحت مجتمعنا وراهي تدمر فيه من الداخل،

الظاهرة هذي هي "إستباحة الحرام"

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شحال من مرة تلقى واحد يكذب وتقلو حرام يقلك ياودي نورمال، شحال من مرة تلقى واحد يسمع أغاني تقولو حرام يقلك ياودي نورمال

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راه مكانش نورمال فالدين، الحاجة الي حرمها ربي حرام ولو فعلها الجميع، كاين بزاف صوالح حللهم المجتمع واعتبرهم أشياء عادية وعصرنة وتطور وتحضر ووووو، على رأسها الغنا والإختلاط،

هذيك الموسيقى الي تسمعها فالإعلان تع اليوتيوب حرام، وحتى نظام المدارس المختلط حرام، مرأة تخرج بدون حجاب وبدون لبس محتشم حرام، مكانش منها حقوق المرأة وحقوق الإنسان كي يلحق الأمر لتعدي شرع الله عز وجل، بالطبع كاين صوالح الله غالب منقدروش نغيروهم، مثلا نظام التعليم المختلط، ولكن على الأقل نغيرو الي نقدرولو، تقدر تغير رنة هاتفك تع جاستن بيبر وتدير أنشودة أو دعاء، بالنسبة للمرأة تقدري تلبسي حجابك وتخرجي عادي، بالنسبة للأفلام والمسلسلات الي تحتوي على نساء متبرجات وموسيقى، وخمور وغيرها، نقدر نتوقفو عن مشاهدتها

قال رسول الله- عليه الصلاة والسلام- "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"

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بالاك هذا الموضوع الأنسب يكون في منتديات الشريعة الإسلامية بصح بما أنه تحول إلى "ظاهرة" تهدد المجتمع وتهدم قيمو قررت نديرو في هذا المنتدى

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إستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه