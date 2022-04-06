تعريف المسلسل التركي بإختصار

زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي::
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27 جويلية 2013
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أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان مبارك، اعاننا الله واياكم على صومه وقيامه وحسن العبادة فيه

تعريف المسلسل التركي بأختصار :

هو نادي ليلي وعرض مجاني للفساد الأخلاقي، ودروس خصوصية في العلاقات المحرمة و الزنا للبالغين وحتى الأطفال، يتعرف الأبناء على كل ما هو محرم شرعا بالصوت والصورة وبموافقتك أيتها الأم وأيها الأب !!

المسلسل متكون من مئات الحلقات والغريب أنك تستمر بمتابعة حلقة بعد حلقة والأغرب بكثير حزنك على فتاة يصعب عليها لقاء عشيقها ، وتتلهف للحلقة القادمة هل سيكشف العم أو الزوج خيانة زوجته أو أبنته أو ترقب حفلة عرس مليئة بالمنكرات من رقص ومجون وسفور وأكواب خمر زينت الطاولات حتى أعتادت العين رؤية المنكرات وكأنه بات بالأمر الهين المباح فلم تعد تنكر ما هو منكر بأصله ،، بل والكارثة والشناعة أنك تحمد الله على مشهد فاسق مر بسلام وتتنفس الصعداء أن مضى بخير وسلام .
عجبا لحالنا أين وصلنا بهذه المسلسلات التركية الفاسدة التي أفسدت أخلاق الكثيرين من شباب وفتيات وأمهات داخل بيوتهن ..

أولادكم و أهلكم أمانة في أعناقكم، و أنتم مسؤولون عنهم ألا فلتتقوا الله فيهم و وجهوهم و انصحوهم..

يقول تعالى : "وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27)"...الآية ٢٧ -النساء.
" وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ (24) " ٢٤- الصافات.

#شاركوا_المنشور_حفاظا_على_بيوت_المسلمين

منقول
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
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النقاط
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محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
نعم إنها الحقيقة المرّة
يا أختي المشاهد والقصص دائماً يكون فيها العشيقة
والزنا واولاد الزنا ومنهم من يحزن لان فلانة حملت بالزنا ووالده لا يريده :oops::oops::oops::oops:
الحمد لله الذي عافانا ونسأل الله الهداية لنا ولكل المسلمين

بارك الله فيكِ أختي على الموضوع
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,068
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
للاسف هذا هو واقعنا اليوم
لكن لمن تقرأ زابورك يا داوود
الله يهدينا ويهدي كل شباب المسلمين
يا الوالدين افطنوا ولادكم راهم في ورطة

شكرا على الموضوع بوركت
 
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