تعريف المسلسل التركي بإختصار

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



رمضان مبارك، اعاننا الله واياكم على صومه وقيامه وحسن العبادة فيه



تعريف المسلسل التركي بأختصار :



هو نادي ليلي وعرض مجاني للفساد الأخلاقي، ودروس خصوصية في العلاقات المحرمة و الزنا للبالغين وحتى الأطفال، يتعرف الأبناء على كل ما هو محرم شرعا بالصوت والصورة وبموافقتك أيتها الأم وأيها الأب !!



المسلسل متكون من مئات الحلقات والغريب أنك تستمر بمتابعة حلقة بعد حلقة والأغرب بكثير حزنك على فتاة يصعب عليها لقاء عشيقها ، وتتلهف للحلقة القادمة هل سيكشف العم أو الزوج خيانة زوجته أو أبنته أو ترقب حفلة عرس مليئة بالمنكرات من رقص ومجون وسفور وأكواب خمر زينت الطاولات حتى أعتادت العين رؤية المنكرات وكأنه بات بالأمر الهين المباح فلم تعد تنكر ما هو منكر بأصله ،، بل والكارثة والشناعة أنك تحمد الله على مشهد فاسق مر بسلام وتتنفس الصعداء أن مضى بخير وسلام .

عجبا لحالنا أين وصلنا بهذه المسلسلات التركية الفاسدة التي أفسدت أخلاق الكثيرين من شباب وفتيات وأمهات داخل بيوتهن ..



أولادكم و أهلكم أمانة في أعناقكم، و أنتم مسؤولون عنهم ألا فلتتقوا الله فيهم و وجهوهم و انصحوهم..



يقول تعالى : "وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27)"...الآية ٢٧ -النساء.

" وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ (24) " ٢٤- الصافات.



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