نكت رمضانية

حاتم07
:: عضو مُتميز ::
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كل يوم بعد الإفطار يتحول الشعب الجزائري من مجاعة القرن الإفريقي إلى حوامل بالشهر التاسع.
وينهم البنات لي رمضان الماضي قالو رمضان الجاي أغسل صحون في بيت زوجي تزوجتوا ولا مددتوا لرمضان 2022.
البنت حبيبي قريت قرآن و وين وصلت؟ الولد أني وصلت سورة النساء ، البنت لا تقرأها أغار.
خذﻧﻲ ﻣﻌﻚ ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﻋﻴﻦ وصحون خواطر بنات منتدى اللمة في رمضان.
من العلاقات المشبوهة في وقت الصيام أنك تكون أنت وقرعة الماء في الغرفة وحدكم.
من صام عشر أيام من رمضان بقي له عشرين يومًا، أنشرها للأجر، محشش ينصح.
من الفجر للظهر 8 ساعات من الظهر للعصر 3 ساعات من العصر للمغرب أسبوعين ونص.
أهلك ينوضوك للفطور و أنت تعرضهم للسحور تبديل شفت.
حبيبي مانقدرش نكلمك قبل الفطور بصح أول ما يأذن نكلمك و تفطر على صوتي سجل عندك كرطون تمر.
وينهم البنات لي رمضان الماضي قالو رمضان الجاي أغسل صحون في بيت زوجي تزوجتوا ولا مددتوا لرمضان 2022.
البنت حبيبي قريت قرآن و وين وصلت؟ الولد أني وصلت سورة النساء ، البنت لا تقرأها أغار.
خذﻧﻲ ﻣﻌﻚ ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﻋﻴﻦ وصحون خواطر بنات منتدى اللمة في رمضان.
من العلاقات المشبوهة في وقت الصيام أنك تكون أنت وقرعة الماء في الغرفة وحدكم.
من صام عشر أيام من رمضان بقي له عشرين يومًا، أنشرها للأجر، محشش ينصح.
من الفجر للظهر 8 ساعات من الظهر للعصر 3 ساعات من العصر للمغرب أسبوعين ونص.
أهلك ينوضوك للفطور و أنت تعرضهم للسحور تبديل شفت.
حبيبي مانقدرش نكلمك قبل الفطور بصح أول ما يأذن نكلمك و تفطر على صوتي سجل عندك كرطون تمر.