نكت رمضانية

حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
960
النقاط
351
العمر
37
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
كل يوم بعد الإفطار يتحول الشعب الجزائري من مجاعة القرن الإفريقي إلى حوامل بالشهر التاسع.
😂😂😂😂
وينهم البنات لي رمضان الماضي قالو رمضان الجاي أغسل صحون في بيت زوجي تزوجتوا ولا مددتوا لرمضان 2022.
😂😂😂😂
البنت حبيبي قريت قرآن و وين وصلت؟ الولد أني وصلت سورة النساء ، البنت لا تقرأها أغار.
😂😂😂😂
خذﻧﻲ ﻣﻌﻚ ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﻋﻴﻦ وصحون خواطر بنات منتدى اللمة في رمضان😁.
😂😂😂😂
من العلاقات المشبوهة في وقت الصيام أنك تكون أنت وقرعة الماء في الغرفة وحدكم.
😂😂😂😂
من صام عشر أيام من رمضان بقي له عشرين يومًا، أنشرها للأجر، محشش ينصح.
😂😂😂😂
من الفجر للظهر 8 ساعات من الظهر للعصر 3 ساعات من العصر للمغرب أسبوعين ونص.
😂😂😂😂
أهلك ينوضوك للفطور و أنت تعرضهم للسحور تبديل شفت.
😂😂😂😂
حبيبي مانقدرش نكلمك قبل الفطور بصح أول ما يأذن نكلمك و تفطر على صوتي سجل عندك كرطون تمر.
 
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