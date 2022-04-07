أشياء جميلة أدخلوا واحكموا

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,486
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكن يا بنات؟ إن شاء الله تكن بخير
جبتلكن شوي من غراضي ورح أحكيلكن عن تجربتي لكل شي منهم

رح بلش أول شي من علبة الظلال هذه
واللي أجتني هدية من أختي

IMG_2053.JPG

IMG_2054.JPG

يا بنات هذه العلبة تحفة عن جد ويضلو ثابت مدة طويلة
حبيت ألوانها لانو فيني أعمل منها تحديد للوجه
وفيني أستخدمها كإضاءة تحت الحاجب والعين
حبيتو كتير وما بستغني عنو

_____________________________________________________

والآن مع المنتج اللي بحبو كتييييييييير وما فيني أستغني عنو يومياً
وهو كحل العين السائل او آيلاينر كما يعرفه اغلب البنات
يا بنات التحديد تبعو تحففففففة عن جد بيعمل التحديد حاد بجنن

IMG_2066.JPG

IMG_2067.JPG


_____________________________________________________________________

أما عن الرموووش فهاي الرموش مافي متلها عن جد
وقت التركيب بتعطيكي شعور كأنك حاطة آيلاينر حلو
وشكلها طبيعي عن جد تحفة

IMG_2055.JPG

IMG_2056.JPG

IMG_2057.JPG


______________________________________________________________________________________

وهون رح تشوفو الاسفنجات اللي بستخدمها لتوزيع كريم الاساس
قطع صغيرة بتخليكي متحكمة بالكمية والمساحة وبينفعو لمكياج العيون كمان

IMG_2060.JPG

_____________________________________________________________________

ظلال للعيون بس سائل عن جد كتييييييييييييييير حلوين والألوان تبعهن كتير مرتبة
واللمعة بتنفع لمكياج سهرة او مكياج حفلة

IMG_2061.JPG

_______________________________________________________________________

أحمر الشفاه باللون الحلو البناتي
ممم بعطيه 7/10 لانو ما بيثبت كتير وكمان لازم تعدلي اللون كل فترة
بس لونو حلو ما فيني قول غير هيك

IMG_2063.JPG

IMG_2065.JPG


يتبــــــــــــــــــــــــــع...
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,486
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
أحمر الشفاه السائل من هدى بيوتي
ما بدي قلكن عنو أكيد بتعرفوه
اللون ثااااااااااااااااااابت وكتير حلو وما بيعطيكي هداك الشعور اللزج على الشفاه
بالعكس ناشف وحلو

IMG_2069.JPG

IMG_2070.JPG


_______________________________________________________________________________________

كريم الأساس اللي بحبوووو كتير
اول شي بيعمل تغطية بتجنن
تاني شي ما بتحسي بشرتك مكتومة بالعكس كتير لطيف على البشرة
ويبان للناس انو طبيعي وما بينشف البشرة بنوب

IMG_2071.JPG

IMG_2072.JPG

____________________________________________________________________

كريم الترطيب اللي بحبو كتير مع زيت شجرة الشاي والصبار
بيعمل ترطيب من غير ما يترك لمعة بالوجه

IMG_2076.JPG

__________________________________________________________________

غسوووول تحفة اكيد سمعتو عنو
يا بنات بنظف البشرة بطريقة لطيفة وما بنشفها
انا ما بستخدمو يومياً لانو بشرتي حساسة كل يومين بغسل فيو
عن جد تحفة

IMG_2075.JPG

________________________________________________________________________________

هاد جل الصبّار عن جد كتير حلو
بستخدمو لكل شي ترطيب البشرة ومنشان اعمل تقشير واحياناً للشعر
كتير مرتب

IMG_2074.JPG

______________________________________________________________________

سيروم الشعر المعطر ريحتو بتجنن وبيعمل ملمس ناعم للشعر وريحة كتير حلوة
كمان بيعطي لمعة حلوة للشعر

IMG_2073.JPG

يتبـــــــــــــــــــــــــــــع ...
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,486
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
مخمرية برائحة الدراق
بنـــــــــــــــات بنصحكم بالمخمريات بعد الاستحمام
وتتركيه ينشف عليكي وبعدها رح تضل ريحة جسمك
بتجنن طوووووووول النهار
بنصح فيها العرايس

IMG_2077.JPG

IMG_2078.JPG

_______________________________________________________________________

كريم الترطيب العاااالي دوف الكل بيعرفو
ما بستغني عنو بنوب

IMG_2079.JPG

________________________________________________________________

صبغ الأضافر من HM الالوان تحفة وبتضلها فترة منيحة
ووقت المسح بتروح تماماً ما بضل شي عالق منها

IMG_2080.JPG

IMG_2081.JPG

_______________________________________________________________________

مزيل عرق من دوف وريكسونا
الريحة تبعهن بتجنن كتير وبتضلها فعلاً 48 ساعة وأكتر من هيك بالشتاء

IMG_2082.JPG


إن شاء الله تكون أغراضي عجبتكن ونالت استحسانكن
أشوفكن على خير مع منتجات تانية
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,486
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top