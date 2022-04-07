أشياء جميلة أدخلوا واحكموا

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكن يا بنات؟ إن شاء الله تكن بخير
جبتلكن شوي من غراضي ورح أحكيلكن عن تجربتي لكل شي منهم
رح بلش أول شي من علبة الظلال هذه
واللي أجتني هدية من أختي
يا بنات هذه العلبة تحفة عن جد ويضلو ثابت مدة طويلة
حبيت ألوانها لانو فيني أعمل منها تحديد للوجه
وفيني أستخدمها كإضاءة تحت الحاجب والعين
حبيتو كتير وما بستغني عنو
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والآن مع المنتج اللي بحبو كتييييييييير وما فيني أستغني عنو يومياً
وهو كحل العين السائل او آيلاينر كما يعرفه اغلب البنات
يا بنات التحديد تبعو تحففففففة عن جد بيعمل التحديد حاد بجنن
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أما عن الرموووش فهاي الرموش مافي متلها عن جد
وقت التركيب بتعطيكي شعور كأنك حاطة آيلاينر حلو
وشكلها طبيعي عن جد تحفة
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وهون رح تشوفو الاسفنجات اللي بستخدمها لتوزيع كريم الاساس
قطع صغيرة بتخليكي متحكمة بالكمية والمساحة وبينفعو لمكياج العيون كمان
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ظلال للعيون بس سائل عن جد كتييييييييييييييير حلوين والألوان تبعهن كتير مرتبة
واللمعة بتنفع لمكياج سهرة او مكياج حفلة
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أحمر الشفاه باللون الحلو البناتي
ممم بعطيه 7/10 لانو ما بيثبت كتير وكمان لازم تعدلي اللون كل فترة
بس لونو حلو ما فيني قول غير هيك
يتبــــــــــــــــــــــــــع...