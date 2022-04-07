أحفظ القواعد السبع للسعادة

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,200
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
1 لا تكره أحدا مهما اخطأ في حقك
2 لا تقلق ابد و أكثر من الدعاء
3 عش ببساطة مهما علا شأنك
4 توقع خيرا مهما كثر البلاء وأحسن الظن بربك
5 أعط كثيرا ولو حرمت
6 ابتسم ولو القلب يقطر دما
7 لا تقطع دعاءك لأخيك بظهر الغيب
 
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