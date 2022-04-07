أحفظ القواعد السبع للسعادة

1 لا تكره أحدا مهما اخطأ في حقك

2 لا تقلق ابد و أكثر من الدعاء

3 عش ببساطة مهما علا شأنك

4 توقع خيرا مهما كثر البلاء وأحسن الظن بربك

5 أعط كثيرا ولو حرمت

6 ابتسم ولو القلب يقطر دما

7 لا تقطع دعاءك لأخيك بظهر الغيب