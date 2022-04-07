أحفظ القواعد السبع للسعادة

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,200
- النقاط
- 71
- العمر
- 60
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
1 لا تكره أحدا مهما اخطأ في حقك
2 لا تقلق ابد و أكثر من الدعاء
3 عش ببساطة مهما علا شأنك
4 توقع خيرا مهما كثر البلاء وأحسن الظن بربك
5 أعط كثيرا ولو حرمت
6 ابتسم ولو القلب يقطر دما
7 لا تقطع دعاءك لأخيك بظهر الغيب
2 لا تقلق ابد و أكثر من الدعاء
3 عش ببساطة مهما علا شأنك
4 توقع خيرا مهما كثر البلاء وأحسن الظن بربك
5 أعط كثيرا ولو حرمت
6 ابتسم ولو القلب يقطر دما
7 لا تقطع دعاءك لأخيك بظهر الغيب