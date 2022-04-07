قلوب غنية بحاجة للمساعدة.

السلام عليكم جميعا.



رأيت أناس الظاهر والشائع عليهم الفقر والعوز والجوع تنهال عليهم الصدقات والاعانات فرادا وجماعات في كل حين وفي المناسبات الى حد التخمة والفحش حتى احترفوها مهنة وتضليلا وفاقت مخلفات منازلهم ومزابلهم المرمية يوميا على قارعة الطريق فاقت قيمتها مصاريف هزيلة و ( قضيان قليل ) لأناس الظاهر عليهم الاكتفاء وربما حسبناه ثراء وراحة من كل عناء يبدون سكينة عندما يضج الناس وفي بواطن حياتهم ووراء أسوارهم معاناة خانقة مجسدة من الحاجة والعوز وعدم المقدرة على مد اليد وطلب العون من الحياء والحشمة والعفة والاحتساب يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.



صدقا علينا التدقيق في منح المعونات والصدقات توجد قلوب غنية تحتاج الى العون والمساعدة .