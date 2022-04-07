ذكريات خالدة من زمن البراءة

السلام على أيام الطفولة على أيام البراءة والصفاء:هذا الفيديو لم أملّ من مشاهدته ودائما أعرج عليه في حالة الضيق وأردت أن أحتفظ به في اللمة تكريما لمن قام بانجازه وهو أستاذ ربي يبارك فيه كل الحقوق محفوظة له قام باعادة تمثيل تلك الفترة الجميلة في نواحي مدينة بوسعادة واولاد سيدي ابراهيم وقد نجح الى حد بعيد في تحريك بعض ذكرياتنا مع الالعاب و جلسات المنزل والدراسة والشوارع والبساتين وغيرها.لمن أراد استرجاع بعضا من طفولته فليشاهد المقاطع التالية: