ذكريات خالدة من زمن البراءة

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
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الجنس
ذكر
السلام على أيام الطفولة على أيام البراءة والصفاء:

هذا الفيديو لم أملّ من مشاهدته ودائما أعرج عليه في حالة الضيق وأردت أن أحتفظ به في اللمة تكريما لمن قام بانجازه وهو أستاذ ربي يبارك فيه كل الحقوق محفوظة له قام باعادة تمثيل تلك الفترة الجميلة في نواحي مدينة بوسعادة واولاد سيدي ابراهيم وقد نجح الى حد بعيد في تحريك بعض ذكرياتنا مع الالعاب و جلسات المنزل والدراسة والشوارع والبساتين وغيرها.

لمن أراد استرجاع بعضا من طفولته فليشاهد المقاطع التالية:


 
ذكريات

ذكريات

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
السلام على أيام مضت ولن تعود، والسلام على من نجح في تجميع كل هذه الذكريات الجميلة وعبث بالمشاعر وأثار فوضى في القلب، والشكر لمن شاركنا هذا الإبداع الأصيل، تحياتي لك سيدي الكريم
 
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