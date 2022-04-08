شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كان لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خادمة تخدمهم يقال لها بريرة .

فلقيها رجل فقال : يابريرة غطي شعيفاتك ( وهي أعلى الشعر ) فان محمداً لن يغني عنك من الله شيئاً .

قال : فاخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج يجر رداءه محمرة وجنتاه .

وكنا معشر الأنصار نعرف غضبه بجر ردائه وحمرة وجنتيه ، فاخذنا السلاح ثم أتينا ، فقلنا : يا رسول الله مرنا بما شئت ؟

والذي بعثك بالحق نبياً لو امرتنا بأمهاتنا وآبائنا وأولادنا لمضينا لقولك فيهم .

ثم صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال : من أنا ؟

قلنا : أنت رسول الله ،

قال نعم . ولكن من انا ؟

قلنا : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف .

فقال : أنا سيد ولد ادم ولا فخر ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر ، وفي ظل الرحمن عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ولا فخر .

ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا تنفع .

بلى حتى تبلغ جبأ وحكم(وهما قبيلتان من اليمن ) .

إني لأشفع فأشفع حتى إن من اشفع له يشفع فيشفع ، حتى إن إبليس ليتطاول طمعاً في الشفاعة .

مسند احمد بن حنبل 1/281.