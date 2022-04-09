النية

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,207
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
لا تبدأ أي عمل إلا وقد أصلحت نيتك، فلن يُقبل عملك إلا إن كان خالصا صوابًا موافقًا للشرع، فانوي الاستعداد كي يكون عملك مقبولاً، ثم تعلم أحكام الصيام وعلمها أهل بيتك ومعارفك من الآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات" واعقد العزم على صوم الشهر كاملاً متوكلاً على الله عزوجل ومستعيناً به ولا تلتفت إلى الشائعات التي يطلقها قومٌ مهابيل عن إفطار شهر رمضان بحججٍ واهية كاذبة ، كذبها أهل الإختصاص من الأطباء
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top