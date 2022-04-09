لا تبدأ أي عمل إلا وقد أصلحت نيتك، فلن يُقبل عملك إلا إن كان خالصا صوابًا موافقًا للشرع، فانوي الاستعداد كي يكون عملك مقبولاً، ثم تعلم أحكام الصيام وعلمها أهل بيتك ومعارفك من الآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات" واعقد العزم على صوم الشهر كاملاً متوكلاً على الله عزوجل ومستعيناً به ولا تلتفت إلى الشائعات التي يطلقها قومٌ مهابيل عن إفطار شهر رمضان بحججٍ واهية كاذبة ، كذبها أهل الإختصاص من الأطباء