مقاطعة المنتوجات..!!

الرومانسي الجاد
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- إنضم
- 19 فيفري 2021
- المشاركات
- 284
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سلام ليكيب..
بون.. بش ميضحكوش علينا مكتشفو فاكهة الموز -مملكة البنان- كلش كاين كحلو برك..
جيت نحكي ع عفسة صغيرة هكا..
نورمالمو بزاف مشاو ف المقاطعة بصح لبروبلام ليبري بقاو هوما هوما..!!
وش رايك.. وينو لبروبلام.. ونتا مقاطع ولا نو..؟؟
مالغري تاني كاين ولاية ساحلية نظن نجحو ف الانتاج تاعو بصح كيف كيف والووو..
المستهلك الزازايري خويا دير سانتورة
بون.. بش ميضحكوش علينا مكتشفو فاكهة الموز -مملكة البنان- كلش كاين كحلو برك..
جيت نحكي ع عفسة صغيرة هكا..
نورمالمو بزاف مشاو ف المقاطعة بصح لبروبلام ليبري بقاو هوما هوما..!!
وش رايك.. وينو لبروبلام.. ونتا مقاطع ولا نو..؟؟
مالغري تاني كاين ولاية ساحلية نظن نجحو ف الانتاج تاعو بصح كيف كيف والووو..
المستهلك الزازايري خويا دير سانتورة