مقاطعة المنتوجات..!!

الرومانسي الجاد

الرومانسي الجاد

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 فيفري 2021
المشاركات
284
النقاط
13
محل الإقامة
بُعد آخر..!!
الجنس
ذكر
سلام ليكيب..
بون.. بش ميضحكوش علينا مكتشفو فاكهة الموز -مملكة البنان- كلش كاين كحلو برك..
جيت نحكي ع عفسة صغيرة هكا..
نورمالمو بزاف مشاو ف المقاطعة بصح لبروبلام ليبري بقاو هوما هوما..!!
وش رايك.. وينو لبروبلام.. ونتا مقاطع ولا نو..؟؟
مالغري تاني كاين ولاية ساحلية نظن نجحو ف الانتاج تاعو بصح كيف كيف والووو..
المستهلك الزازايري خويا دير سانتورة😊😊
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