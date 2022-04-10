أوهام واستفسارات على مائدة ست البنات.

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,599
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

أسعد الله أوقاتكم أخواني أخواتي في اللمة .

ودائما مع الديرونجمون نفتتح موضوع اليوم التفاعلي ذكور وإناث وسّم الله الرحمن الرحيم بعنوان :


أوهام واستفسارات على مائدة ست البنات.

-أسئلة رمضانية حول مائدة الافطار هي باقة أسئلة قرعاجية بالدرجة الاولى تهتم بالجانب البيداغوجي والفيزيولوجي والكوزينالوجي للاطلاع على حياتكم الشخصية وطبيعتكم الالتهامية راك موسوس بزاف واش بيك ارواح منا تشوف :

> قبل الافطار بخمس 5 دقائق و 12 جزء بالثانية وين تكون اين مكانك في الاعراب يافعل ؟

> شكون يقلقك ويلعبلك على المورار قبل الافطار ممكن تدير crim؟

> ماهو مستوى شحن بطارية جسمك آخر دقائق الصيام 0٪ 10٪ 50٪ 80٪ 100٪ ؟

> عندما يأذن وخلاص وراح تبدء بالاكل هل تشعر بدغدغة وحاب تضحك وحاشم كيما اكتشفنا في وحد العصوة هنا او لديك شعور آخر ؟

> أثناء الاكل كم مرة تنظر الى حبات الزيتون الاسود وكم تأكل منها؟

> هل لديك طريقة احترافية في الاكل كيف ؟ هل لديك كولسة او طريقة ملتوية أخرى ؟

> ما رأيك في طبق الحلو وبماذا تنصحه مستقبلا ؟

> هل تقوم بعد حبات البوراك وهل انت اول المبادرين الى التهامه؟

> هل تشرب الماء قبل ! ، عند ! ،بعد ! الاكل ؟ ماهو المشروب المفضل بعده؟

> ماهو ترتيبك في أول مغادر لحلبة مصارعة مائدة الافطار ؟ الاول ، الثاني ، ثم يموت قاسي ؟

> هل تفطر وانت تتفرج عالتلفاز / وانت تستغفر وتشهد / وانت هارج مع الاولاد وممكن تتهور / وأنت مرتاح / وأنت تهرف وعامل جو والناس منك تستغفر.؟

_السؤال الاخير (5ن)

الوضعية الادماجية :

اختر من المجالات التالية واحكيلنا موقف صرالك حول مائدة الافطار اڨزاكت :

موقف محرج / موقف مضحك / موقف عنيف / موقف سيارات.

بالتوفيق للجميع .
kisspng-ice-cream-cones-microphone-chocolate-ice-cream-waf-creative-kind-wheat-wind-5aa9d884ee...jpg
 

المرفقات

  • kisspng-ice-cream-cones-microphone-chocolate-ice-cream-waf-creative-kind-wheat-wind-5aa9d884ee...jpg
    kisspng-ice-cream-cones-microphone-chocolate-ice-cream-waf-creative-kind-wheat-wind-5aa9d884ee...jpg
    377.9 KB · المشاهدات: 2
آخر تعديل:
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
18,916
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال فريد أبوفيصل:
بسم الله الرحمن الرحيم

أسعد الله أوقاتكم أخواني أخواتي في اللمة .

ودائما مع الديرونجمون نفتتح موضوع اليوم التفاعلي ذكور وإناث وسّم الله الرحمن الرحيم بعنوان :

أوهام واستفسارات على مائدة ست البنات.

-أسئلة رمضانية حول مائدة الافطار هي باقة أسئلة قرعاجية بالدرجة الاولى تهتم بالجانب البيداغوجي والفيزيولوجي والكوزينالوجي للاطلاع على حياتكم الشخصية وطبيعتكم الالتهامية راك موسوس بزاف واش بيك ارواح منا تشوف :

> قبل الافطار بخمس 5 دقائق و 12 جزء بالثانية وين تكون اين مكانك في الاعراب يافعل ؟
صراحة نحضر مائدة الافطار
> شكون يقلقك ويلعبلك على المورار قبل الافطار ممكن تدير crim؟
ابن اخي صغير
> ماهو مستوى شحن بطارية جسمك آخر دقائق الصيام 0٪ 10٪ 50٪ 80٪ 100٪ ؟
10%
> عندما يأذن وخلاص وراح تبدء بالاكل هل تشعر بدغدغة وحاب تضحك وحاشم كيما اكتشفنا في وحد العصوة هنا او لديك شعور آخر ؟
نعود نضحك على نفسي
> أثناء الاكل كم مرة تنظر الى حبات الزيتون الاسود وكم تأكل منها؟
اصلا لا أحبه الزيتون الاسود
> هل لديك طريقة احترافية في الاكل كيف ؟ هل لديك طريقة ارهابية أخرى ؟
اكل بطريقة سريعة
> ما رأيك في طبق الحلو وبماذا تنصحه مستقبلا ؟
لذيذ جدا انصح لا تكثرو منه
> هل تقوم بعد حبات البوراك وهل انت اول المبادرين الى التهامه؟
نعم لكي عدد كبير من الحبات
> هل تشرب الماء قبل ! ، عند ! ،بعد ! الاكل ؟ ماهو المشروب المفضل بعده؟
نعم بعد الاكل ، مشروبي مفضل عصير ليمون
> ماهو ترتيبك في أول مغادر لحلبة مصارعة مائدة الافطار ؟ الاول ، الثاني ، ثم يموت قاسي ؟
الأخير يموت قاسي ههههه
> هل تفطر وانت تتفرج عالتلفاز / وانت تستغفر وتشهد / وانت هارج مع الاولاد وممكن تتهور / وأنت مرتاح / وأنت تهرف وعامل جو والناس منك تستغفر.؟ تسارع المسجد
إضغط للتوسيع...

قال فريد أبوفيصل:
_السؤال الاخير (5ن)

الوضعية الادماجية :

اختر من المجالات التالية واحكيلنا موقف صرالك حول مائدة الافطار اڨزاكت :

موقف محرج / موقف مضحك / موقف عنيف / موقف سيارات.
مرة كنت اكل في طعام الافطار جاءني ابن اخي قالي عمي قهوتك تحرقت و روحت نجري لقيتها لابأس عليها كدت أن اضربه
بالتوفيق للجميع .
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيك على المعلومات القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top