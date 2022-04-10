فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
بسم الله الرحمن الرحيم
أسعد الله أوقاتكم أخواني أخواتي في اللمة .
ودائما مع الديرونجمون نفتتح موضوع اليوم التفاعلي ذكور وإناث وسّم الله الرحمن الرحيم بعنوان :
أوهام واستفسارات على مائدة ست البنات.
أسعد الله أوقاتكم أخواني أخواتي في اللمة .
ودائما مع الديرونجمون نفتتح موضوع اليوم التفاعلي ذكور وإناث وسّم الله الرحمن الرحيم بعنوان :
أوهام واستفسارات على مائدة ست البنات.
-أسئلة رمضانية حول مائدة الافطار هي باقة أسئلة قرعاجية بالدرجة الاولى تهتم بالجانب البيداغوجي والفيزيولوجي والكوزينالوجي للاطلاع على حياتكم الشخصية وطبيعتكم الالتهامية راك موسوس بزاف واش بيك ارواح منا تشوف :
> قبل الافطار بخمس 5 دقائق و 12 جزء بالثانية وين تكون اين مكانك في الاعراب يافعل ؟
> شكون يقلقك ويلعبلك على المورار قبل الافطار ممكن تدير crim؟
> ماهو مستوى شحن بطارية جسمك آخر دقائق الصيام 0٪ 10٪ 50٪ 80٪ 100٪ ؟
> عندما يأذن وخلاص وراح تبدء بالاكل هل تشعر بدغدغة وحاب تضحك وحاشم كيما اكتشفنا في وحد العصوة هنا او لديك شعور آخر ؟
> أثناء الاكل كم مرة تنظر الى حبات الزيتون الاسود وكم تأكل منها؟
> هل لديك طريقة احترافية في الاكل كيف ؟ هل لديك كولسة او طريقة ملتوية أخرى ؟
> ما رأيك في طبق الحلو وبماذا تنصحه مستقبلا ؟
> هل تقوم بعد حبات البوراك وهل انت اول المبادرين الى التهامه؟
> هل تشرب الماء قبل ! ، عند ! ،بعد ! الاكل ؟ ماهو المشروب المفضل بعده؟
> ماهو ترتيبك في أول مغادر لحلبة مصارعة مائدة الافطار ؟ الاول ، الثاني ، ثم يموت قاسي ؟
> هل تفطر وانت تتفرج عالتلفاز / وانت تستغفر وتشهد / وانت هارج مع الاولاد وممكن تتهور / وأنت مرتاح / وأنت تهرف وعامل جو والناس منك تستغفر.؟
_السؤال الاخير (5ن)
الوضعية الادماجية :
اختر من المجالات التالية واحكيلنا موقف صرالك حول مائدة الافطار اڨزاكت :
موقف محرج / موقف مضحك / موقف عنيف / موقف سيارات.
بالتوفيق للجميع .
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