بسم الله الرحمن الرحيم



أسعد الله أوقاتكم أخواني أخواتي في اللمة .



ودائما مع الديرونجمون نفتتح موضوع اليوم التفاعلي ذكور وإناث وسّم الله الرحمن الرحيم بعنوان :





أوهام واستفسارات على مائدة ست البنات . ​

-أسئلة رمضانية حول مائدة الافطار هي باقة أسئلة قرعاجية بالدرجة الاولى تهتم بالجانب البيداغوجي والفيزيولوجي والكوزينالوجي للاطلاع على حياتكم الشخصية وطبيعتكم الالتهامية راك موسوس بزاف واش بيك ارواح منا تشوف

crim

(5ن)

الوضعية الادماجية :

> قبل الافطار بخمس 5 دقائق و 12 جزء بالثانية وين تكون اين مكانك في الاعراب يافعل ؟> شكون يقلقك ويلعبلك على المورار قبل الافطار ممكن تدير> ماهو مستوى شحن بطارية جسمك آخر دقائق الصيام 0٪ 10٪ 50٪ 80٪ 100٪ ؟> عندما يأذن وخلاص وراح تبدء بالاكل هل تشعر بدغدغة وحاب تضحك وحاشم كيما اكتشفنا في وحد العصوة هنا او لديك شعور آخر ؟> أثناء الاكل كم مرة تنظر الى حبات الزيتون الاسود وكم تأكل منها؟> هل لديك طريقة احترافية في الاكل كيف ؟ هل لديك كولسة او طريقة ملتوية أخرى ؟> ما رأيك في طبق الحلو وبماذا تنصحه مستقبلا ؟> هل تقوم بعد حبات البوراك وهل انت اول المبادرين الى التهامه؟> هل تشرب الماء قبل ! ، عند ! ،بعد ! الاكل ؟ ماهو المشروب المفضل بعده؟> ماهو ترتيبك في أول مغادر لحلبة مصارعة مائدة الافطار ؟ الاول ، الثاني ، ثم يموت قاسي ؟> هل تفطر وانت تتفرج عالتلفاز / وانت تستغفر وتشهد / وانت هارج مع الاولاد وممكن تتهور / وأنت مرتاح / وأنت تهرف وعامل جو والناس منك تستغفر.؟_السؤال الاخيراختر من المجالات التالية واحكيلنا موقف صرالك حول مائدة الافطار اڨزاكت :موقف محرج / موقف مضحك / موقف عنيف / موقف سيارات.بالتوفيق للجميع .