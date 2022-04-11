قلعة الحب 21

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,229
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
من سمات الشخصية في الوقت الراهن قدرتها الكبيرة على التكيف بسرعة مع اخطر واعقد مواقف الحياة، وفي ذات الوقت انهيارها أمام ابسط الاحداث، وفشلها في التعامل مع اتفه المواقف والازمات إذ نجد:
1- افراد اسرة يواجهون بجلد واتزان فقدان عزيز او كارثة كبيرة، ويتصرفون بشكل ايجابي يعكس التكافل بينهم وقوة المساندة. ويفككون اسرتهم ويضيعون ابناءهم، بسبب كلمة عابرة أو ضياع دراهم معدودة.
2- يتمكن الشباب الجزائري من التصرف بحكمة وينجح في تحرير المواطن من الخوف، ويجبر العصابة على التقهقر والذلة ويرمي باقطابها وراء القضبان، لكنه وهو في أوج قوته هذه يقسم ظهر حراكه السلمي. ويدخل دوامة التخوين بسبب الاختلاف في التحليل والتفسير عبر فضاء افتراضي الجزء الاكبر
من رواده يضعون قناع.
مخ الهدرة: لعل الحل في التضرع الى الله في هذه الايام المباركات: اللّهم صن جدار المحبة بين الازواج والاخوة والاولاد..ووفق ابناء وطني الى التصرف بحكمة ورشاد.
 
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