برامج رمدان..!!

سلامو ليكيب..

بون.. سوجي باين و يعيي ع بالي حبيت نختاصرو..

نشفا لوحد الوقت gهمونا ب جماعة لملاهي وكاميرا كاشي لمخدومة.. وصرا لي صرا.. مالا هاد لعام رانا نشوفو اطورو شوي مدو شونص ليتيك توكر ولينستا غراموز زادت غمالة الحالة كثر وكثر.. قريب رعفت من عينيا مين شت هديك تع تاكلو كاو كاو مدوها شونص بش تمثل..!! هكا ديييييراكت من شطيح والعرا والطياح ف تيك توك ل القنوات الخاصة..!!

بلا ما ننسا شي عيباد جايين دوريجين صامطين حتى في حومتو مكاش لي اعرفو بلاك وطايح ستار كيما القهوي رغيس وهدوك تاع بلاطو المزيرية كامل..

مام كاين أكبر سيري غاملة شتها ايا وزادو عماوها ب وحد دراما لي متركبش+العهر+التحرش+...

مليح لي جيت منشوفهمش مامبا.. يقلقني زواوش عند شجرة برا شومبرتي كثر منهم.. حقا وش اقولوووو..؟؟

زيدونا كش عفسة ماتستاهلش تجوز ف الtv..

اشهارات سوجي وحدوو ههه

ايا تهلوو..