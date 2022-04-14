طلب مني صديق مقبل على الزواج نصيحة



ربي يصلحك ويهنيك وبعد :

1- يجب أن تعتقد بديمومة العلاقة الزوجية (نيتي نعيش معك طول لعمر)

2- أن تركز في بداية زواجك على المتعة، وأن تعيش فرحة الزواج، فلا تسمح لأي منغصات بأن تفسد بداية فرحتك.

3- الوضوح منذ بداية العلاقة، أي كن واضحا معها فيما تريد لكي تكون راض عنها وسعيد.

4- لا تكثر من التحذيرات واللاءات، واشعر زوجتك بالثقة، وساعدها على التكيف مع الوضع الجديد.

5- اكثر من الدعاء بالصلاح لكما، وتمنى من قلبك كل الخير والصلاح لغيرك من المتزوجين.

مخ الهدرة : الزواج مليح...كن انت مليح برك :