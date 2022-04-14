طلب مني صديق مقبل على الزواج نصيحة

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- العمر
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- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
ربي يصلحك ويهنيك وبعد:
1- يجب أن تعتقد بديمومة العلاقة الزوجية (نيتي نعيش معك طول لعمر)
2- أن تركز في بداية زواجك على المتعة، وأن تعيش فرحة الزواج، فلا تسمح لأي منغصات بأن تفسد بداية فرحتك.
3- الوضوح منذ بداية العلاقة، أي كن واضحا معها فيما تريد لكي تكون راض عنها وسعيد.
4- لا تكثر من التحذيرات واللاءات، واشعر زوجتك بالثقة، وساعدها على التكيف مع الوضع الجديد.
5- اكثر من الدعاء بالصلاح لكما، وتمنى من قلبك كل الخير والصلاح لغيرك من المتزوجين.
مخ الهدرة : الزواج مليح...كن انت مليح برك: