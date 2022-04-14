أخبار وزارة التربية الوطنية

السلام عليكم

وددت ان اقوم بفتح هذا الموضوع

الذي يخص كل اخبار وزارة التربية الوطنية

كل ماهو جديد ومتجدد وحصري تجدونه في هذا الموضوع

ترقبوني سأكون معكم خطوة بخطوة