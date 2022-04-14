أخبار وزارة التربية الوطنية

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,475
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
السلام عليكم
وددت ان اقوم بفتح هذا الموضوع
الذي يخص كل اخبار وزارة التربية الوطنية
كل ماهو جديد ومتجدد وحصري تجدونه في هذا الموضوع
ترقبوني سأكون معكم خطوة بخطوة
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الله يقدرنا واياكم ان شاء الله
 
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