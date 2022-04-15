جميع فتاوى رمضان الحلقة السادسة

س 39 / ماحكم قلع الضرس نهار رمضان ؟



الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر , فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة



فلا يفطر به أبدا ً , كذلك أيضا ً لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل



الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب مسائل عن الصيام صفحة 24 – 25



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س 40 / ماحكم السباحة في البحر أو في البرك في نهار رمضان ؟



لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو البرك سواء كانت البركة عمقيقة أو غير ذلك ,



فإنه يسبح كما يريد وينغمس بالماء , ولكن يحرص ألا يتسرب الماء في جوفه بقدر ما يستطيع



وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على صومه وما كان منشطا ً على طاعة الله فإنه لا يمنع



لأنه مما يخفف العبادة على العابد وييسرها عليه , وقد قال الله تعالى في معرض أيات الصوم



(( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ))



سورة البقرة .. الأية 185



والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :



(( إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه ))



فلا بأس أن يسبح في البركة كما أنه لا بأس أن يتسبح من الدش .



الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب مسائل عن الصيام صفحة 32



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س 41 / ماحكم تذوق الطعام للصائم ؟



لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها ,



ولكن لا يبتلع منه شيئا ً بل يمجه أو يخرجه من فيه , ولا يفسد بذلك صومه على المختار



الشيخ / عبدالله ابن جبرين .. (( حفظه الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 48



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س 42 / ماحكم بلع الريق في نهار رمضان ؟



إذا بلعه قبل أن تخرج من فمه فلا يفسد صومه بذلك



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوه صفحه768 ..

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س 43 / ماحكم من أكل وشرب ناسيا ً ؟



من أكل أو شرب ناسيا ً وهو صائم فإن صيامه صحيح لكن إذا تذكر



يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإن يجب عليه أن يلفظها



ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من



حديث أبي هريرة : (( من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ))



ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور .



الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) ... في كتاب المسلمون صفحة 44



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س 44 / ماحكم فاقد العقل في صيام رمضان ؟



فاقد العقل لايجب عليه الصوم ولا الصلاة ولا قضاء



وإذا قدر الله وفاق وجبت عليه الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة



وكذلك إذا فاقت في شهر رمضان فيما بعد تصوم



الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) ... في كتاب المسلمون صفحة 44

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س 45 / ماحكم من جامع امرأتة في نهار رمضان ؟



من جامع امرأته أو أمته في شهر رمضان , فإن كان ليلا ً فيما بين غروب الشمس وطلوعها فلا بأس



وإن جماعه نهارا ً فيما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وهو صائم مكلف به فهو أثم عاص لله ورسوله ,



وعليه القضاء والكفارة , وهي عتق رقبة , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع



فإطعام ستين مسكينا ً لكل مسكين مد من بر ونحوه مما أعتاد أهل جهته أن يطعموه في بلادهم .



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوه صفحه .. 650



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س 46 / ماحكم صوم المرء وهو على جنابة ؟



ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو على جنب من أهله ,



ثم يغتسل ويصوم , وحيث إن الاغتسال من الجنابة شرط لصحة الصلاة فلا يجوز تأخيره



لوجوب صلاة الصبح في وقتها , لكن لو غلبه النوم وهو جنب فلم يستيقظ إلا في الضحى



فإنه بغتسل ويصلي صلاة الفجر ويستمر في صومه , وكذا لو نام في النهار وهو صائم



فا حتلم فإنه يغتسل لصلاة الظهر أو العصر ويتم صومه .



الشيخ / عبدالله ابن جبرين .. (( حفظه الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 31

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س 47 / ماحكم الجماع في نهار رمضان في أثناء السفر ؟





لا كفارة عليه إذا كان مسافرا ً سفر قصر يبيح له الفطر فإنه إذا أبيح الفطر بالأكل في نهار رمضان



جاز الوطء في النهار فإذا صامت المأرة جاز إفطارها لذلك وحيث إنها والحال هذه مكرهة فإرى أنه

لا إثم ولا كفارة ,



الشيخ / عبدالله ابن جبرين .. (( حفظه الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 41

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س 48 / ماحكم الاحتلام في الصوم ؟





الا حتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس بأختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه المنى



لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء , يعني المني



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوه صفحه 924

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س 49 / ماحكم صوم سائقي الحافلات ؟



سائقي الحافلات ينطبق عليهم حكم السفر فلهم القصر والجمع والفطر ,



فإذا قال قائل : متى يصومون وعملهم متواصل ؟



قلنا : يصومون أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة .



أما السائقون داخل المدن فليس لهم حكم المسافر ويجب عليهم الصوم .



الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) ... في كتاب المسلمون صفحة 45

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س 50 / ماحكم افطار المجاهدين في رمضان ؟





إذا كان الذين يحاربون الكفار مسافرين سفرا ً تقصر فيه الصلاة ,



جاز لهم أن يفطروا وعليهم القضاء بعد رمضان . وإن كانوا غير مسافرين بأن هجم عليهم الكفار في بلادهم



فمن استطاع منهم الصوم مع الجهاد وجب عليه الصوم , ومن لم يستطع الجمع بين الصيام والقيام بما وجب



عليه عينا ً من الجهاد , جاز له أن يفطر وعليه القضاء , صوم الأيام التي أفطرها بعد انتهاء رمضان .



الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة صفحة 806



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