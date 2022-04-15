اختراع عجيب؟

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش راكم أهل اللمة؟
اليوم حبيت نحكي على هذا الاختراع العجيب لي ديما محيرني ويخليني نتساءل
شكون اول وحدة خبزت الكسرة؟ ولاالمطلوع؟
كيفاه جاتهم فكرة الطاجين تاع الطين؟
شكون لي قرر انو يكون شكل الخبزة مدور علاه موش مثلث ولا مربع؟
المرأة الجزائرية تطيب وتسيق وتربي وممكن تخدم البرا وتزيد تخبز وهي صايمة انجاز عظيم بالنسبة للنساء العربيات الاخريات ميخبزوش؟
انتم تاني في رمضان تخبزو المطلوع كل يوم؟؟؟؟ كيما حنا؟
صح لي متعرفش تخبز مهيش فحلة؟
ميغركمش مطلوعي لي تحت
قبل منتزوج مكنتش نسمع بيه كانت ماما لي تخبز انا كنت مقلشة نطيب حوايج مودارن
بعد الزواج لقيت دار زوجي ياكلو المطلوع عدت نخدمو عادات وتقاليد
☺☺
واش رايكم في اختراع الجزايريين العجيب ؟
واش راكم أهل اللمة؟
اليوم حبيت نحكي على هذا الاختراع العجيب لي ديما محيرني ويخليني نتساءل
شكون اول وحدة خبزت الكسرة؟ ولاالمطلوع؟
كيفاه جاتهم فكرة الطاجين تاع الطين؟
شكون لي قرر انو يكون شكل الخبزة مدور علاه موش مثلث ولا مربع؟
المرأة الجزائرية تطيب وتسيق وتربي وممكن تخدم البرا وتزيد تخبز وهي صايمة انجاز عظيم بالنسبة للنساء العربيات الاخريات ميخبزوش؟
انتم تاني في رمضان تخبزو المطلوع كل يوم؟؟؟؟ كيما حنا؟
صح لي متعرفش تخبز مهيش فحلة؟
ميغركمش مطلوعي لي تحت
قبل منتزوج مكنتش نسمع بيه كانت ماما لي تخبز انا كنت مقلشة نطيب حوايج مودارن
بعد الزواج لقيت دار زوجي ياكلو المطلوع عدت نخدمو عادات وتقاليد
☺☺
واش رايكم في اختراع الجزايريين العجيب ؟